HLV Văn Sỹ Sơn trở về dẫn dắt CLB SLNA

HLV Văn Sỹ Sơn đạt thỏa thuận dẫn dắt đội bóng quê hương SLNA sau vòng 6 V-League 2025-2026. Đây được xem là một cuộc trở về mang nhiều ý nghĩa với ông Sơn, người đã gắn bó gần như trọn sự nghiệp “quần đùi áo số” với sân Vinh.

HLV Văn Sỹ Sơn trở lại SLNA. ẢNH: PHI HẢI

Trong thời gian V-League tạm nghỉ để đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027, HLV Văn Sỹ Sơn sẽ bắt tay vào công tác huấn luyện tại SLNA. Việc ông Sơn trở thành “thuyền trưởng” mang đến bất ngờ cho nhiều người, bởi trước đó, có thông tin HLV Nguyễn Thành Công mới là ứng viên sáng giá nhất dẫn dắt đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, thỏa thuận giữa hai bên không thành, mở đường trở về nhà cho cựu tuyển thủ Văn Sỹ Sơn.

HLV Văn Sỹ Sơn sinh năm 1972 tại Nghệ An, lớn lên trong gia đình có cái nôi bóng đá nổi tiếng với bố là danh thủ Văn Sỹ Chi, cùng các anh em ruột Văn Sỹ Hùng, Văn Sỹ Ngọc, Văn Sỹ Thủy và Văn Sỹ Linh. Ông Sơn cũng có gần như toàn bộ sự nghiệp cầu thủ gắn liền với SLNA, với 2 chức vô địch V-League, 1 Cúp Quốc gia và 3 Siêu Cúp Quốc gia.

SLNA cầm hoà HAGL ở trận đấu gần nhất. ẢNH: ANH TRẦN

Sau đó, Văn Sỹ Sơn chuyển sang thi đấu cho Hà Nội T&T (tiền thân Hà Nội FC) vào năm 2007, rồi về làm công tác huấn luyện. Ông Sơn từng làm trợ lý tại Hà Nội FC, trước khi dẫn dắt Bình Phước và gần đây nhất là Quảng Nam. Dưới thời ông, Quảng Nam trở thành một tập thể giàu sức chiến đấu, thi đấu đầy khó chịu dù lực lượng không có nhiều ngôi sao. Năm 2023, ông giúp Quảng Nam vô địch hạng Nhất để giành vé lên chơi ở V-League, rồi trụ hạng thành công tại mùa giải 2024-2025. Dù vậy, do khó khăn tài chính, đội bóng xứ Quảng đã giải thể trước thềm mùa giải mới.

Việc trở lại SLNA trong thời điểm này là thách thức lớn với HLV Văn Sỹ Sơn. Sau 6 vòng đấu, SLNA đang đứng thứ 10 với 5 điểm, chỉ hơn vị trí phải đá playoff của HAGL đúng 2 điểm, nhưng lại thi đấu nhiều hơn 1 trận. Đội bóng xứ Nghệ cũng là CLB thứ ba tại mùa giải 2025-2026 phải thay HLV, sau Hà Nội FC và Becamex TPHCM.

Dẫu vậy, sự trở lại của HLV Văn Sỹ Sơn với cá tính mạnh mẽ được kỳ vọng sẽ khơi dậy tinh thần SLNA, nét đặc trưng từng làm nên bản sắc và thành công của bóng đá xứ Nghệ trong quá khứ.

HỮU THÀNH