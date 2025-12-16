U23 Việt Nam sẽ tập huấn tại Qatar trước thềm VCK U23 châu Á 2026

Đó là một trong những nội dung mà lãnh đạo hai Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn bóng đá Qatar (QFA) đạt được trong buổi làm việc mới đây bên lề buổi họp của FIFA.

Đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026.

Trong thời gian diễn ra cuộc họp các Ban chức năng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang diễn ra tại Doha, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có cuộc gặp và trao đổi với lãnh đạo QFA. Tại buổi làm việc, lãnh đạo QFA đã chúc mừng những kết quả tích cực mà bóng đá Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc có tới 7 đội tuyển quốc gia giành quyền tham dự các Vòng chung kết châu Á trong giai đoạn 2025–2026, một dấu mốc ấn tượng phản ánh sự phát triển đồng bộ và bền vững của bóng đá Việt Nam.

Tiếp nối Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển bóng đá giữa VFF và QFA được ký kết vào tháng 5-2023, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác thiết thực. Theo đó, LĐBĐ Qatar sẽ đón đội tuyển U23 Việt Nam sang tập huấn tại Qatar trước khi tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 1-2026 tại Saudi Arabia.

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch LĐBĐ Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani ký ghi nhớ hợp tác phát triển bóng đá (tháng 5-2023)

Trong khuôn khổ chuyến tập huấn, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được sắp xếp thi đấu ít nhất một trận giao hữu chất lượng với đối thủ phù hợp.

Chương trình tập huấn và thi đấu quốc tế tại Qatar được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển U23 Việt Nam có sự chuẩn bị toàn diện về chuyên môn, thể lực và tâm lý, qua đó sẵn sàng hướng tới mục tiêu thi đấu thành công tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

CAO TƯỜNG