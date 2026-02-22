Liên đoàn Bóng đá Myanmar muốn mời lại HLV của Viettel FC

Liên đoàn Bóng đá Myanmar muốn mời lại HLV Velizar Popov của Viettel FC

Theo truyền thông quốc tế, MFF đánh giá cao kinh nghiệm và sự am hiểu bóng đá khu vực của HLV Velizar Popov. Phía Myanmar được cho là đã xây dựng lộ trình tiếp cận trở lại với chiến lược gia người Bulgaria, trong đó tính đến khả năng đàm phán với Viettel FC về vấn đề đền bù một năm hợp đồng còn lại.

MFF muốn sớm ổn định băng ghế huấn luyện đội tuyển quốc gia, qua đó giúp toàn đội có đủ quỹ thời gian rà soát lực lượng, xây dựng lối chơi hướng đến ASEAN Cup vào tháng 7 tới.

HLV Velizar Popov không xa lạ với bóng đá Myanmar. Ông từng đảm nhiệm vai trò “thuyền trưởng” tại U23 Myanmar trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2022, trong đó giành huy chương bạc SEA Games 30. Quãng thời gian làm việc này cũng giúp ông tạo dựng mối quan hệ chuyên môn với nhiều cầu thủ trẻ. Đáng chú ý, không ít học trò cũ của ông hiện đã trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình đội tuyển quốc gia. Chính điều này là một trong những yếu tố để MFF thêm một lần đưa HLV Velizar Popov vào tầm ngắm.

Dẫu vậy, Viettel FC chắc chắn không dễ dàng để mất nhà cầm quân đang góp phần quan trọng vào quá trình tái thiết đội bóng. Mùa giải 2025-2026 chứng kiến nhiều biến động về lực lượng khi đội bóng áo lính chia tay hàng loạt trụ cột. Trong bối cảnh đó, vai trò của HLV Popov càng trở nên nổi bật, từ việc định hình lối chơi đến khai thác tối đa tiềm năng của các cầu thủ trẻ.

Sau 12 trận tại V-League, Viettel FC tạm đứng thứ 3 với 22 điểm, kém 7 điểm so với đội đầu bảng CAHN. Đội bóng áo lính vẫn đặt mục tiêu đua tranh ngôi vô địch, vì vậy nếu có sự biến động ở khu vực huấn luyện vào thời điểm này được cho là không phù hợp.

Viettel FC đã trở lại tập luyện từ hôm 19-2, tức mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026. HLV Velizar Popov vẫn tập trung cùng đội bóng hoàn thành mục tiêu tại đấu trường quốc nội. Trước mắt, ông cùng các học trò là cuộc tiếp đón Nam Định ở trận đấu bù vòng 10 V-League, diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19g15 ngày 24-2.

HỮU THÀNH