HLV Vũ Tiến Thành thắng trận đầu tiên cùng Ninh Bình

Sau hai trận khởi đầu không như ý cùng CLB Ninh Bình ở V-League, HLV Vũ Tiến Thành cuối cùng tìm được niền vui chiến thắng khi cùng đội bóng này vượt qua PVF ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia vào ngày 21-3.

Geovanne trở lại và kịp ghi bàn cho Ninh Bình trong trận thắng PVF 3-2 vào tối 21-3. Ảnh: CAO OANH

Cuộc so tài giữa Ninh Bình và PVF còn là lần gặp gỡ thú vị giữa hai nhà cầm quân cùng xuất phát từ TPHCM, cả hai cũng có giai đoạn đồng hành ở đội Bưu điện TPHCM và nay cùng có những ngày đầu dẫn dắt các CLB ở phía Bắc. Với ông Vũ Tiến Thành thì đây là trận thứ 3 cầm sa bàn ở CLB Ninh Bình sau khi được bầu Đức biệt phái từ HA.GL sang Ninh Bình. Còn ông Trần Tiến Đại thì cũng vừa dẫn dắt PVF từ vòng 16 V-League.

Cả hai đội cùng hướng đến mục tiêu giành kết quả tốt ở trận đấu này, không chỉ là tấm vé vào bán kết Cúp Quốc gia mà còn lấy tinh thần khi chờ V-League trở lại. Trận đấu khởi đầu với diễn biến sôi nổi khi đôi bên đều thi đấu tấn công cởi mở, trong đó hàng công của Ninh Bình mạnh mẽ hơn với sự trở lại của Geovanne.

Phút 30, đội chủ nhà ghi bàn vượt lên dẫn trước từ tình huống phản lưới nhà của Văn Dũng. Nhưng chỉ sau đó 4 phút, cũng từ sai lầm của hậu vệ đội chủ nhà tạo điều kiện cho Mahmoud ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Các cầu thủ Ninh Bình bước vào hiệp hai với sự áp đảo mạnh mẽ bên phần sân đối phương. Sau hai cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ, phút 57, Geovanne ghi bàn nâng tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà từ pha đá phạt đẹp mắt. Hai đội tiếp tục thế trận đôi công hấp dẫn và PVF một lần nữa ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 84 do công Thanh Nhàn. Những tưởng trận đấu sẽ được phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu 11m thì vào phút bù giờ, Gia Hưng kịp ghi bàn thắng quyết định đem chiến thắng 3-2 về cho Ninh Bình.

Thắng trận này, Ninh Bình sẽ gặp đội thắng của cặp Viettel – Bắc Ninh ở vòng bán kết.

Tin liên quan Khoa Ngô tiếp tục tỏa sáng giúp CLB Công an TPHCM đánh bại Đồng Nai

LÊ ANH