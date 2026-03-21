Xác định hai cặp bán kết Cúp Quốc gia 2025-2026

Viettel FC đoạt vé vào bán kết Cúp quốc gia 2025-2026. ẢNH: MINH HOÀNG

Nhỉnh hơn về chiều sâu đội hình cũng như lợi thế được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy, Viettel FC sớm kiểm soát thế trận trong cuộc tiếp đón Bắc Ninh vào tối 21-3.

Sau 14 phút bóng lăn, đoàn quân của HLV Velizar Popov đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ đường chọc khe bổng của Nguyễn Hữu Thắng, ngoại binh Lucao thoát xuống rồi dứt điểm kỹ thuật, đánh bại thủ môn Huỳnh Tuấn Linh.

Trọng tài Võ Hoài Thương rút thẻ đỏ với Lê Văn Hà. ẢNH: MINH HOÀNG

Pha lập công của Lucao tiếp thêm sự tự tin cho các đồng đội. Đến phút 38, Viettel FC thêm một lần làm tung lưới Bắc Ninh sau cú đánh đầu bồi của Hữu Thắng. Tuy nhiên, VAR đã can thiệp để trọng tài Võ Hoài Thương xác định Nhâm Mạnh Dũng đứng ở vị trí việt vị và có tham gia vào pha bóng, nên không công nhận bàn thắng cho Viettel FC.

Trước khi hiệp 1 khép lại, VAR tiếp tục can thiệp và ông Thương rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Lê Văn Hà (Bắc Ninh) vì pha phạm lỗi từ phía sau với Nguyễn Văn Tú.

Chỉ thi đấu với 10 người trên sân, Bắc Ninh càng thêm chồng chất khó khăn. Tuy nhiên, từ giữa hiệp 2, Viettel FC bất ngờ giảm nhịp độ, qua đó tạo điều kiện cho đội khách có những pha lên bóng. Phút 76, Bắc Ninh có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi ngoại binh Bruno không thắng được thủ môn Nguyễn Văn Việt trong tình huống đối mặt.

Bắc Ninh đành chấp nhận thất bại trước đội chủ nhà Viettel. ẢNH: MINH HOÀNG

Càng về cuối trận, Bắc Ninh càng nỗ lực đẩy cao đội hình, nhưng không thể tạo ra thêm cơ hội rõ ràng trước hàng phòng ngự kín kẽ của Viettel FC. Qua đó, đội khách đành chấp nhận thất bại sát nút 0-1.

Chiến thắng ở trận tứ kết trước Bắc Ninh giúp Viettel FC góp mặt tại vòng bán kết Cúp Quốc gia 2025-2026. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Velizar Popov là Ninh Bình, đội đã đánh bại PVF-CAND ở vòng 8 đội.

Trong khi đó, cặp bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa Công an TPHCM và Nam Định, diễn ra trên sân Bình Dương.

HỮU THÀNH