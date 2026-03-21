Lần thứ 2 dự World Cup, bóng đá nữ Philippines đã vượt tầm Đông Nam Á?

Bóng đá Philippines đã từng là câu chuyện của những chữ “suýt” và “giá như”. Trong suốt thập niên 2010, đội tuyển nam với biệt danh Azkals là những người đầu tiên đưa bóng đá nước này thoát khỏi bóng tối, biến môn thể thao vốn chỉ dành cho số ít thành tâm điểm của cả dân tộc. Nhưng khi ánh đèn sân khấu dành cho bóng đá nam bắt đầu mờ đi, một câu chuyện mới lại bừng sáng. Đội tuyển nữ quốc gia – được gọi là Filipinas – bắt đầu hành trình leo núi không biết mệt mỏi của riêng mình.

Cột mốc đầu tiên đến vào năm 2018 tại Asian Cup ở Jordan. Philippines khi ấy chỉ còn cách tấm vé dự World Cup 2019 đúng một chiến thắng nhưng đã thua Hàn Quốc trong trận play-off . Nhưng giải đấu đó đã thay đổi hoàn toàn DNA của cả đội: giờ đây, họ nhận ra rằng sân khấu lớn nhất hành tinh đã nằm trong tầm với.

Giấc mơ ấy cuối cùng đã thành hiện thực bốn năm sau đó, ở Asian Cup 2022 trên đất Ấn Độ. Trong loạt luân lưu cân não mang tên “Phép màu Pune” trước Đài Bắc Trung Hoa, Filipinas chính thức giành vé dự World Cup nữ lần đầu tiên trong lịch sử. Và họ không chỉ dừng lại ở đó. Ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2023, đội tuyển Philippines đã gây sốc khi đánh bại đồng chủ nhà New Zealand 1–0, khẳng định họ không chỉ là một câu chuyện cổ tích.

Từ bước đột phá đó, đội tuyển giờ đây hướng đến sự bền vững. Sự chuyển mình này có dấu ấn đậm nét của HLV Mark Torcaso. Ông không chỉ thay đổi lối chơi mà còn tái định hình tư duy cạnh tranh của toàn đội. Thành quả đầu tiên đến với tấm HCV lịch sử tại SEA Games 2025 (dù có chút may mắn khi bàn mở tỷ số của Việt Nam không được công nhận), khởi đầu cho hành trình chinh phục đấu trường châu lục.

Bước vào Asian Cup 2026 tại Australia, Philippines rơi vào “bảng tử thần”. Sau hai trận thua trước Australia và Hàn Quốc, họ trở lại mạnh mẽ với chiến thắng 2–0 trước Iran để giành quyền vào tứ kết. HLV Torcaso đã cất nhiều trụ cột trước Nhật Bản, chấp nhận thất bại đậm 0–7 để dồn sức cho trận play-off tranh vé World Cup.

Đó là một canh bạc chiến thuật đầy rủi ro nhưng đã được đền đáp. Ở trận đấu sống còn với Uzbekistan, Filipinas đã chơi một trận đấu hoàn hảo. Angela Beard mở tỷ số bằng pha volley đẹp mắt ở phút 47 sau đường chuyền dọn cỗ từ cánh phải. Và chỉ năm phút sau, đến lượt Jaclyn Sawicki đánh đầu uy lực từ quả tạt của Jael-Marie Guy, ấn định chiến thắng 2–0.

Khoảnh khắc đó không chỉ mang về tấm vé dự World Cup 2027 tại Brazil, mà còn là biểu tượng cho sự kết nối giữa hai thế hệ. Sau khi phối hợp ghi bàn, Guy và Sawicki đã ăn mừng bằng cử chỉ “6-7” – số áo của họ – một màn chúc mừng đã được lên kế hoạch từ trước. “Thật hoàn hảo khi người kiến tạo lại là tôi”, Guy – sinh viên năm hai của Đại học Brown, mới tròn 18 tuổi – chia sẻ trong niềm vui vỡ òa.

Cô gái trẻ người Mỹ gốc Philippines đã có một ngày thi đấu chói sáng. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm khoác áo đội tuyển quốc gia, Guy đã ghi dấu ấn đậm nét: từ bàn gỡ hòa ở bán kết SEA Games, góp công giành huy chương vàng lịch sử trước Việt Nam, đến màn trình diễn “chín muồi” ở đấu trường châu lục này. Guy cũng là 1 trong số 13 cầu thủ sinh ra, lớn lên và hiện chơi bóng tại Mỹ trong đội hình Filipinas. Tại Asian Cup 2026, chỉ có 6 cầu thủ nữ Philippines thi đấu trong nước, đó là lý do mà nhiều người gọi họ là “Đội Mỹ B”, một trường hợp tương tự “Hà Lan B” của bóng đá nam Indonesia.

Chính nhờ nguồn cầu thủ được sinh ra ở Mỹ mà bóng đá nữ Philippines sở hữu một nguồn cung dồi dào. Họ là đội bóng trẻ thứ nhì tại Asian Cup với độ tuổi trung bình chỉ 23,7. Điều này đồng nghĩa là sự thống trị của Philippines tại khu vực Đông Nam Á sẽ còn nhiều thời gian, một thách thức rất lớn cho bóng đá nữ Việt Nam. Với thể lực dồi dào, tư duy chơi bóng hiện đại và bản lĩnh thi đấu ngày càng được trui rèn ở các sân chơi lớn, tuyển nữ Philippines giờ đây là một thế lực đáng gờm của cả châu lục.

Lần thứ hai liên tiếp cầm trên tay chiếc vé đi World Cup, bóng đá nữ Philippines đã tự vượt qua giới hạn của chính mình. Cùng với những thành tích vô tiền khoáng hậu trên sân cỏ, thứ hạng của tuyển nữ Philippines trên bảng xếp hạng FIFA cũng tăng liên tục. Cụ thể, tuyển nữ Philippines đã leo lên vị trí thứ 38 trên bảng xếp hạng FIFA. Đây là thứ hạng cao nhất mà bóng đá nữ nước này từng chạm tới trong lịch sử. Tại châu Á, họ đã vượt qua Việt Nam để xếp hạng 6.

HỒ VIỆT