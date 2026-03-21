Đội tuyển nữ Nhật Bản lần thứ ba vô địch Asian Cup

Thắng đội chủ nhà Australia trong trận chung kết vào chiều 21-3, đội tuyển Nhật Bản lần thứ ba vô địch Asian Cup. Điều thú vị là ở cả ba lần bại tướng của họ ở trận chung kết đều là Australia.

Đội tuyển nữ Nhật Bản thể hiện sức mạnh ở sân chơi châu Á 2026.

Đến với trận chung kết, cả hai đội đều thể hiện sức mạnh của mình. Nhật Bản có chuỗi 5 trận toàn thắng và chỉ để lọt lưới 1 bàn gồm: Đài Bắc Trung Hoa 2-0, Ấn Độ 11-0, Việt Nam 4-0, Philippines 7-0 và Hàn Quốc 4-1 ở bán kết. Trong khi đó ngoài trận hòa 3-3 trước Hàn Quốc, Australia toàn thắng các trận còn lại, trong đó có hai trận thắng cùng tỷ số 2-1 trước những đối thủ rất mạnh ở vòng tứ kết và bán kết là CHDCND Triều Tiên và đương kim vô địch Trung Quốc.

Australia đã nhập cuộc với khí thế rất lớn, họ quyết đòi lại “món nợ” đã thua Nhật Bản ở hai trận chung kết trước đó cùng ưu thế đá sân nhà lần này càng không thể bỏ lỡ. Đội chủ nhà nhanh chóng dâng cao tấn công ngay đầu trận nhằm cố gắng sớm xuyên thủng hệ thống phòng ngự vốn rất chắc chắn của Nhật Bản.

Thực sự, hàng công với nhiều cầu thủ có sức mạnh về thể hình cùng các pha không chiến nhưng vấp phải hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ từ đội bóng đến từ Đông Á. Nhất là sự xuất sắc của thủ môn Yamashita.

Ở vào thế trận giằng co, Nhật Bản lại là đội vượt lên dẫn trước vào phút 17 từ cú sút hiểm hóc của Maika Hamano. Cú ra chân hiểm hóc từ ngoài vòng 16m50 không cho thủ môn đội chủ nhà cơ hội để cản phá.

Australia gia tăng sức ép sau bàn thua nhưng hàng thủ được tổ chức kỷ luật của Nhật Bản đã vô hiệu hóa các pha tấn công của đội chủ nhà. Trong khi đó các pha lên bóng của Nhật Bản cũng sắc bén không kém nhưng tiếc cho họ khi không ghi thêm bàn thắng sau 45 phút đầu tiên.

Thế trận hiệp hai không đổi khi những nỗ lực của Australia không thể xuyên thủng sự vững vàng trong phòng ngự của Nhật Bản. Như tình huống bật cao đánh đầu hiểm hóc của Kennedy vào cuối trận nhưng không thắng được sự xuất sắc của thủ môn Yamashita.

Thua 0-1 chung cuộc, Australia vẫn chưa thể đổi màu huy chương sau 3 lần gặp Nhật Bản ở trận chung kết. Hai đội CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc đồng hạng ba.

QUỐC CƯỜNG