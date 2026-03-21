Xuân Son rời sân giữa buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam vì chấn thương

Chân sút vốn đang được HLV Kim Sang-sik đặt nhiều kỳ vọng ở cuộc so tài cùng Malaysia sắp đến là Nguyễn Xuân Son bỏ dỡ giữa buổi tập vào chiều 21-3, anh rời sân vì chấn thương đã làm cho HLV người Hàn Quốc lo ngại.

Bác sĩ Trần Huy Thọ vào sân đưa Xuân Son rời sân sau khi chân sút này bị chấn thương. Ảnh: SN
Đội tuyển Việt Nam đã ra sân tập buổi đầu tiên vào chiều 21-3 trong kế hoạch chuẩn bị cho hai trận đấu quốc tế trong tháng Ba, gặp Bangladesh vào ngày 26-3 và Malaysia ngày 31-3.

Buổi tập đầu tiên mang tính chất thả lỏng khi chỉ có 10 cầu thủ, trong đó có 1 thủ môn là Nguyễn Trung Kiên do nhiều cầu thủ đang tham dự Cúp Quốc gia ở các đội Ninh Bình, Viettel hoặc đá bù vòng 13 V-League ở Công an Hà Nội.

xuan-son-2-1321.jpg

Sau khoảng 20 phút đầu tiên, Xuân Son bất ngờ bị đau ở đùi trái, bác sĩ đội tuyển sau khi khám trên sân đã đề nghị cầu thủ này dừng tập luyện, rời sân để nghỉ ngơi và tiếp tục kiểm tra. Hy vọng chỉ là chấn thương nhẹ bởi đội tuyển Việt Nam chỉ có 10 ngày chuẩn bị trước cuộc so tài quan trọng với đội tuyển Malaysia.

Một tay săn bàn khác tạo sự chú ý trên sân tập vào ngày 21-3 là Đỗ Hoàng Hên. Tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất tự hào và rất vui. Tôi cố gắng đá tốt cho tuyển Việt Nam. Tôi đã chờ rất lâu ngày này. Tôi rất yêu Việt Nam và rất tự hào khi khoác áo đội tuyển Việt Nam".

hoang-hen-2-1415.jpg
Đỗ Hoàng Hên lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam

Nhận xét về “đối tác” sắp đến trên hàng công là Nguyễn Xuân Son, từng là đồng đội của anh ở Bình Định và Nam Định, Hoàng Hên nói: “Chúng tôi đá cùng nhau từ lâu và hiểu rõ nhau. Hiện tại tôi đá cho Hà Nội FC, còn Son chơi cho Nam Định. Tôi rất vui khi được thi đấu cùng Xuân Son ở đội tuyển Việt Nam. Cả hai cố gắng hết sức để thắng Bangladesh và sẵn sàng cho trận gặp Malaysia”.

QUỐC CƯỜNG

