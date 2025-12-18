Trung Tâm TDTT Hoa Lư ‘khoác áo mới’

Sau 6 tháng thi công Trung tâm TDTT Hoa Lư (sân vận động Hoa Lư), chiều ngày 16-12 sở Xây Dựng đã kiểm định và chính thức nhận bàn giao từ đơn vị thi công công trình nâng cấp SVĐ Hoa Lư.

Sân Hoa Lư được cải tạo ở nhiều hạng mục.

Đợt cải tạo vừa qua, sân Hoa Lư đã được nâng cấp nhiều hạng mục như các phòng chức năng, khu hành chánh, khán đài sơn mới và lắp gần 1000. ghế ngồi, đặc biệt đường chạy được làm mới với công nghệ và vật liệu theo tiêu chuẩn hiện đại mới nhất của bộ môn Điền Kinh được nhập khẩu từ Đức đủ tiêu chuẩn thi đấu quốc tế với 6 đường chạy.

Sân bóng đá được làm mới hoàn toàn, hệ thống thoát nước và tưới tự động trên mặt cỏ lá gừng, đảm bảo cho mật độ thi đấu bóng đá phong trào trong điều kiện thời tiết vào những tháng mưa, hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ cho bóng đá thi đấu vào ban đêm.

Ông Trần Duy Khâm giám đốc Trung tâm TDTT Hoa Lư cho biết từ năm 2001 đến nay SVĐ Hoa Lư mới được đầu tư sửa chữa lớn như vậy đây cũng là vinh dự và trách nhiệm của tập thể CB CNV trung tâm khi được sở Văn Hóa Thể Thao giao đào tạo hơn 10 bộ môn cho Thể thao thành phố như: bộ môn Cờ, Thể dục, Bóng bàn, Đá Cầu … đẩy mạnh phong trào môn Teqball với FITEQ trong công tác huấn luyện, đào tạo các VĐV để thi đấu Quốc Tế.

Về thể thao phong trào SVĐ Hoa Lư mở cửa cho người dân vào tập TDTT từ 6 giờ đến 8 giờ, buổi chiều từ 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày. Anh Trần Trung Hải ông bầu của đội bóng Đa Nhim FC cho biết tôi vào sân vận động Hoa Lư tập TDTT từ những năm 1990 từ sân cát sáng nào cũng vào chạy bộ và chơi bóng đá cho đến khi sân được trồng cỏ và đường chạy phủ nhựa tổng hợp.

"Khi nghe sân Hoa Lư được đầu tư 94 tỷ đồng để nâng cấp đường chạy và sân bóng đá tôi rất háo hức chờ SEA Games 33 kết thúc để sân Hoa Lư chính thức đi vào hoạt động để đội bóng Đa Nhim FC vào thi đấu trải nghiệm mặt sân mới như thế nào", ông Trần Trung Hải cho biết.

CAO TƯỜNG