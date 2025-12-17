Xuân Son tỏa sáng, Nam Định giành chiến thắng 4-1 tại Thái Lan

Lượt trận thứ 3 của Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 diễn ra vào tối 17-12, các cầu thủ Nam Định vươn lên ngôi đầu bảng B sau chiến thắng thuyết phục 4-1 trước đội chủ nhà Bangkok United.

Xuân Son tiếp tục thể hiện phong độ ổn định cùng Nam Định trên đấu trường khu vực.

Bị loại khỏi đấu trường châu Á từ vòng bảng, các cầu thủ Nam Định đã dốc sức cho giải đấu quốc tế còn lại là Cúp C1 Đông Nam Á. Dù thi đấu trên sân khách nhưng các cầu thủ thành Nam nhập cuộc rất tốt, chủ động lối chơi tấn công lấn lướt bên phần sân đối phương.

Đến phút 45, Nam định đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm Bangkok Utd, Xuân Son tung cú sút trúng chân cầu thủ Bangkok United. Bóng đến tầm khống chế của Lucas Alves và chân sút này thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt làm tung lưới thủ môn Khammai.

Niềm vui của Ngọc Sơn sau pha lập công nâng tỷ số 3-0 cho Nam Định.

Nam Định tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt ở hiệp hai. Phút 49, Percy Tau đi bóng nhanh xuống sát đường biên ngang của Bangkok Utd trước khi tạt bóng để Xuân Son ập vào ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Nam Định. Cách biệt được nâng lên 3-0 ở phút 58 và cũng có dấu ấn của Percy Tau. Cú sút của Percy Tau bị thủ môn đội chủ nhà đẩy ra, Ngọc Sơn tung cú sút sau đó ghi bàn cho đội bóng thành Nam.

Dù Wisarut rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút 85 nhưng không cứu vãn trận thua đậm của đội chủ nhà khi vào phút bù giờ, Xuân Son một lần nữa lập công ở bàn ấn định tỷ số 4-1 cho Nam Định. Thắng trận này Nam Định vươn lên ngôi đầu bảng B với 9 điểm.

CAO TƯỜNG