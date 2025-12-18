Khởi tranh giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản năm 2025

Chiều 18-12, Lễ khai mạc Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 7 năm 2025 được đã diễn ra tại Sân bóng đá SORA gardens Links (khu vực phía Bắc TPHCM), với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan và địa phương, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Ban tổ chức giải, các nhà tài trợ cùng 12 đội bóng đến từ Việt Nam, Nhật Bản và Singapore.

Ông Nguyễn Hoàn Vũ - Tổng Giám đốc Becamex Group trao hoa chúc mừng các đội tham dự giải.

Giải đấu do Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex, CLB Kawasaki Frontale, CLB Becamex TPHCM và Công ty TNHH Becamex Tokyu phối hợp tổ chức. Đây là giải đấu được tổ chức thường niên, giải đấu đã trở thành sân chơi uy tín dành cho các cầu thủ trẻ U-13, đồng thời là cầu nối giao lưu thể thao – văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Ngài Ito Naoki, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam: “Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U13 là một sân chơi giao lưu thể thao ý nghĩa, ngày càng mang tính quốc tế với sự tham gia của các đội đến từ Nhật Bản, Việt Nam và Singapore, qua đó góp phần nuôi dưỡng tinh thần fair-play, tình hữu nghị và mở ra cơ hội để các cầu thủ trẻ vươn tới những sân chơi lớn hơn trong tương lai”.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tặng hoa đến ông Yoshida Akihiro - Trưởng ban tổ chức giải đấu

Đại diện UBND TPHCM, ông Nguyễn Lộc Hà – Phó chủ tịch UBND TPHCM phát biểu: “Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản không chỉ là sân chơi thể thao thường niên ý nghĩa cho bóng đá trẻ, mà còn là cầu nối giao lưu văn hóa, góp phần bồi dưỡng tinh thần kỷ luật, đoàn kết và phát triển thế hệ công dân trẻ năng động trong mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản”.

Với khẩu hiệu “Tin vào tương lai – Hướng đến cầu môn”, Giải U-13 năm nay quy tụ 12 đội bóng đến từ ba quốc gia, trong đó có sự góp mặt lần đầu tiên của đội bóng Singapore, hứa hẹn mang đến những trận đấu sôi nổi, giàu tính chuyên môn và cảm xúc. Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu mở màn giữa CLB Becamex TPHCM và CLB Kawasaki Frontale Todoroki đã diễn ra, chính thức khởi động hành trình tranh tài của giải đấu.

Tham dự giải năm nay có 12 đội U13 đến từ Nhật Bản, Singapore và Việt Nam.

Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 7 năm 2025 tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi thể thao ý nghĩa, góp phần phát hiện và nuôi dưỡng thế hệ cầu thủ trẻ, đồng thời đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu bền chặt giữa Việt Nam, Nhật Bản và các quốc gia trong khu vực.

Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 7 năm 2025 được tổ chức tại Sân bóng đá Thành phố Mới Bình Dương (khu vực phía Bắc TPHCM). Giải có sự tham gia của 12 đội bóng U13 đến từ Việt Nam, Nhật Bản và Singapore. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng bảng và vòng loại trực tiếp, với nhiều trận đấu được tổ chức liên tục trong khuôn khổ giải, tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

CAO TƯỜNG