Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U-13 Việt Nam & Nhật Bản lần thứ VII sẽ diễn ra tại Thành phố Mới Bình Dương

Từ ngày 18 đến 21-12-2025, Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U-13 Việt Nam & Nhật Bản lần thứ VII do CLB Kawasaki Frontale (Nhật Bản) và Becamex TPHCM FC (Việt Nam) đồng chủ trì tổ chức, cùng với sự phối hợp của Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex và Công ty TNHH Becamex Tokyu sẽ chính thức diễn ra tại sân bóng đá Becamex, Phường Bình Dương, TPHCM.

Được khởi xướng từ năm 2018, giải đấu là một trong những hoạt động thể thao – giao lưu quốc tế tiêu biểu giữa Việt Nam và Nhật Bản, hướng đến việc tạo sân chơi chuyên nghiệp cho các cầu thủ trẻ lứa tuổi U-13, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao giữa các quốc gia trong khu vực.

Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội bóng U-13 đến từ Nhật Bản, Việt Nam và Singapore, chia thành 3 bảng đấu. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng bảng và loại trực tiếp, với mỗi trận gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 25 phút.

Các đại diện đến từ Nhật Bản gồm: Shimizu S-Pulse Mishima, Vanraure Hachinohe, Vegalta Sendai, Kawasaki Frontale Todoroki và Kawasaki Frontale Ikuta. Đại diện Singapore là Albirex Niigata Singapore. Trong khi đó, Việt Nam góp mặt với các đội: Hà Nội FC, Đồng Tháp FC, An Giang FC, Đồng Nai, Trung tâm TDTT Thống Nhất TPHCM và Becamex TPHCM FC.

Giải năm nay quy tụ 12 đội tham dự

Theo Ban Tổ chức, giải đấu không chỉ chú trọng yếu tố chuyên môn mà còn hướng đến việc tạo môi trường thi đấu đa văn hóa, giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội học hỏi, rèn luyện bản lĩnh và phát triển toàn diện.

Trải qua 6 mùa tổ chức, Giải U-13 Việt Nam & Nhật Bản đã dần khẳng định vai trò là cầu nối hữu nghị giữa hai quốc gia thông qua thể thao. Đặc biệt, giải đấu lần thứ V (năm 2023) được công nhận là Sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản và được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tường thuật trực tiếp trên toàn quốc.

Giải đấu lần thứ VI (năm 2024) ghi nhận lượng khán giả cao nhất từ trước đến nay, trở thành một trong những sự kiện thể thao – văn hóa thường niên tiêu biểu tại Bình Dương. Nhiều cầu thủ trưởng thành từ giải đã được tuyển chọn vào các học viện bóng đá và đội tuyển trẻ quốc gia, cho thấy vai trò của giải đấu như một “bệ phóng” cho các tài năng trẻ.

Bên cạnh các trận đấu chính thức, giải năm nay còn tổ chức nhiều hoạt động bên lề như trận đấu All-Star giữa cầu thủ Việt Nam – Nhật Bản, các chương trình giao lưu trước và sau trận đấu, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và tình hữu nghị quốc tế.

Toàn bộ các trận đấu của giải sẽ được phát sóng trực tiếp trên YouTube và các nền tảng mạng xã hội chính thức của giải, tạo điều kiện để đông đảo khán giả trong và ngoài nước theo dõi, cổ vũ cho các cầu thủ trẻ.

CAO TƯỜNG