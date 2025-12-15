U22 Thái Lan chật vật vượt qua U22 Malaysia

Trận bán kết 2 khép lại với kết quả không bất ngờ khi đội chủ nhà giành chiến thắng chung cuộc. Nhưng đây là trận thắng chật vật của U22 Thái Lan khi đối phương bị mất người khá sớm sau thẻ đỏ có phần nặng tay của trọng tài.

U22 Thái Lan hẹn gặp U22 Việt Nam ở trận chung kết. Ảnh: Changsuek.

Trong những kỳ SEA Games hay AFF Cup gần đây, Malaysia luôn là đối thủ khó chịu với các cầu thủ Thái Lan và cuộc so tài vào tối 15-12 không là ngoại lệ. Lực lượng có phần mỏng hơn và thi đấu trên sân khách, Malaysia đã nhập cuộc đầy quyết tâm với lối đá quyết liệt, không ngại va chạm. Khi trận đấu diễn ra được 6 phút, trọng tài đã rút thẻ vàng đầu tiên cho cầu thủ chạy cánh Yusuf (Malaysia).

Sau đó 2 phút, Thái Lan kịp vượt lên trước từ pha đá phạt hàng rào đẹp mắt của Burapha, bóng sượt mép dưới xà ngang khung thành Malaysia vào lưới trong nỗ lực vô vọng của thủ môn Zulhilmi. Bàn thua sớm càng làm cho Malaysia thi đấu hay hơn, họ cố gắng đẩy cao đội hình tấn công để tìm bàn gỡ.

Phút 16, Malaysia chỉ còn 10 người khi Yusuf lãnh thẻ đỏ (2 vàng) trong tình huống phạm lỗi cầu thủ Thái Lan ở giữa sân. Quyết định có phần nặng tay của trọng tài. Bị thiếu người nhưng Malaysia tỏ ra không thua kém về thế trận, tạo nhiều pha nguy hiểm bên phần sân đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, Thái Lan cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn trong nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ của Malaysia. Không có thêm bàn thắng nào được ghi ở hiệp đấu mà cả hai thủ môn đều xuất sắc nhiều lần cứu thua cho khung thành đội nhà. Thắng 1-0 chung cuộc Thái Lan sẽ gặp đội U22 Việt Nam trong trận tranh Huy chương Vàng, cũng là trận chung kết trong mơ ở kỳ Đại hội lần này.

Tin liên quan HLV Kim Sang-sik chấm 100 điểm cho U22 Việt Nam, tự tin giành HCV SEA Games

CAO TƯỜNG