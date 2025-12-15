Diễn biến bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia: Canh bạc cuối cùng ở CAS và những tình tiết mới

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang bước vào giai đoạn quyết định trong vụ việc liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch “theo huyết thống”. Sau khi kháng cáo bị FIFA bác bỏ hồi đầu tháng 11, FAM đã hoàn tất hồ sơ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), với hạn chót nộp toàn bộ tài liệu là ngày 18 tháng 12.

Quyền Chủ tịch FAM, ông Mohd Yusoff Mahadi, cho biết các luật sư của liên đoàn đang chuẩn bị bản đệ trình cuối cùng và “hoàn toàn tin tưởng vào tiến trình pháp lý độc lập” của CAS. Ông khẳng định: “Thắng hay thua, chúng tôi chấp nhận. CAS là cơ quan cuối cùng và phán quyết của họ mang tính ràng buộc với tất cả các bên.”

Theo ông Yusoff, việc kháng cáo lên CAS đánh dấu giai đoạn cuối cùng của vụ việc, đồng nghĩa FAM đã hoàn tất toàn bộ các thủ tục với FIFA. “Tại cấp FIFA, quá trình đã kết thúc. Bây giờ, quyết định cuối cùng phụ thuộc vào CAS”, ông nói.

Trước đó, FIFA đã giữ nguyên toàn bộ hình phạt gồm phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,8 triệu ringgit Malaysia), đồng thời cấm thi đấu 12 tháng và phạt tiền bảy cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazabal và Héctor Hevel. Cơ quan này xác định các tài liệu đăng ký được FAM gửi lên có dấu hiệu “thay đổi thông tin nguồn gốc tổ tiên” để hợp thức hóa tư cách thi đấu cho nhóm cầu thủ này trong vòng loại Asian Cup 2027.

FAM hiện vẫn đang chờ kết quả điều tra nội bộ do Ủy ban độc lập, đứng đầu là cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif, thực hiện. Ông Yusoff cho biết báo cáo cuối cùng dự kiến được công bố trong tháng 12 và sẽ được sử dụng làm căn cứ cho các bước xử lý tiếp theo.

Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi Tunku Ismail Sultan Ibrahim (ảnh) – Thái tử bang Johor, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta’zim (JDT) và là người có ảnh hưởng lớn nhất trong bóng đá Malaysia – bất ngờ cáo buộc một số quan chức FIFA “đã cố tình can thiệp” để ngăn FAM đưa vụ việc lên CAS. Theo lời ông, lời cảnh báo này được gửi trực tiếp đến Chủ tịch danh dự của FAM, Tan Sri Hamidin Mohd Amin, kèm theo “đe dọa” rằng Malaysia có thể đối mặt với các án phạt nặng hơn nếu tiếp tục kháng cáo. Dù FIFA chưa bình luận về cáo buộc này, phát biểu của Tunku Ismail đã thổi bùng một làn sóng hoài nghi mới: liệu vụ việc đã thuần túy là tranh chấp kỷ luật, hay đã biến thành một cuộc đối đầu chính trị ngầm giữa các nhóm quyền lực trong bóng đá khu vực.

Nguồn tin từ Kuala Lumpur cho biết FAM đã nộp đơn kháng cáo chính thức ngày 8 tháng 12 và CAS đã xác nhận lịch trình xử lý. Theo quy trình, Tòa sẽ xem xét tính hợp lệ của đơn, yêu cầu bổ sung tài liệu và tổ chức phiên tranh luận nếu cần thiết trước khi ra phán quyết.

Giới quan sát cho rằng FAM theo đuổi vụ việc đến cùng nhằm đảm bảo tính hoàn thiện pháp lý và duy trì quyền thi đấu của đội tuyển trong thời gian chờ phán quyết. Tuy nhiên, nếu CAS giữ nguyên quyết định của FIFA, Liên đoàn có thể đối mặt với hậu quả nặng nề hơn, bao gồm việc AFC xem xét xử thua các trận đấu mà những cầu thủ này góp mặt, đặc biệt là các chiến thắng trước Việt Nam (4–0) và Nepal (2–0) tại vòng loại Asian Cup 2027.

Hiện AFC đang chờ toàn bộ hồ sơ vụ việc từ FIFA trước khi xác định bước đi tiếp theo. Tổng thư ký AFC Windsor John từng khẳng định nguyên tắc “không xử hai lần cho một vi phạm”, song nhấn mạnh cơ quan này có quyền hành động nếu vi phạm ảnh hưởng đến kết quả thi đấu hoặc quy chế của giải đấu châu lục.

Bên cạnh khía cạnh thể thao, vụ việc cũng gây tác động lớn trong nước. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh đã khẳng định khoản ngân sách 15 triệu ringgit Chính phủ dành cho chiến dịch Asian Cup chỉ được sử dụng cho công tác chuẩn bị đội tuyển, không được dùng để nộp phạt hay chi phí pháp lý cho vụ kiện. Toàn bộ kinh phí kháng cáo lên CAS được xác nhận do Thái tử Johor tài trợ.

Theo các chuyên gia luật thể thao, CAS thường chỉ xem xét các khía cạnh thủ tục và quy trình chứ ít khi đảo ngược phán quyết kỷ luật của FIFA, trừ khi có bằng chứng mới. Nếu kháng cáo bị bác bỏ, Malaysia có thể mất điểm, bị hủy kết quả các trận có cầu thủ vi phạm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Tính đến giữa tháng 12, FAM khẳng định chưa nhận thêm yêu cầu bổ sung từ CAS và sẽ “tuân thủ mọi hướng dẫn của tòa án”. Dự kiến, phán quyết sơ bộ có thể được công bố vào đầu năm 2026, trong khi AFC cần chốt danh sách đội tham dự Asian Cup trước ngày 31 tháng 3.

DÒNG THỜI GIAN

10/6/2025 – Malaysia thắng Việt Nam 4–0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Bảy cầu thủ “heritage” ra sân, khởi đầu tranh cãi về tính hợp lệ hồ sơ. 11/6/2025 – FIFA nhận đơn khiếu nại từ một thành viên liên đoàn khu vực, yêu cầu điều tra quy trình nhập tịch cầu thủ của Malaysia. 9/2025 – FIFA ra quyết định phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ; bảy cầu thủ bị cấm thi đấu 12 tháng vì sử dụng tài liệu có dấu hiệu làm giả. 17/10/2025 – FAM đình chỉ Tổng thư ký Noor Azman Rahman, lập Ủy ban điều tra độc lập do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu. 3/11/2025 – Ủy ban Kháng cáo FIFA bác đơn khiếu nại của FAM, giữ nguyên toàn bộ hình phạt. 7/11/2025 – Bộ trưởng Thể thao Hannah Yeoh xác nhận khoản ngân sách 15 triệu ringgit dành cho chiến dịch Asian Cup không được phép sử dụng để nộp phạt. 10/11/2025 – FIFA công bố chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra hình sự tại 5 quốc gia: Malaysia, Brazil, Argentina, Hà Lan và Tây Ban Nha. 8/12/2025 – FAM nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). 14/12/2025 – Quyền Chủ tịch FAM Yusoff Mahadi xác nhận FIFA đã kết thúc vai trò trong vụ việc; CAS là cơ quan xét xử cuối cùng. Dự kiến 18/12/2025 – Hạn cuối FAM nộp toàn bộ hồ sơ pháp lý cho CAS. 3/2026 (dự kiến) – AFC hoàn tất đánh giá ảnh hưởng vụ việc đối với vòng loại Asian Cup 2027.

LONG KHANG