Hoàng Đức đang dẫn đầu danh sách "Cầu thủ được yêu thích nhất" 2025

Tại cuộc thi bình chọn "Cầu thủ được yêu thích nhất" - một hạng mục trong các Giải thưởng của Quả bóng Vàng Việt Nam 2025, cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức đang tạm dẫn đầu.

Hoàng Đức cùng Ngọc Hải, Tiến Linh tại sự kiện thiện nguyện mới đây trên sân Thống Nhất.

Cuộc bình chọn năm nay do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, triển khai theo hình thức bình chọn trực tuyến trên ứng dụng MoMo. Trên ứng dụng này, người hâm mộ trên cả nước có thể dễ dàng quét mã QR để truy cập trang bình chọn chính thức. Thời gian diễn ra chương trình từ ngày 10 đến 23-12-2025 – thời điểm các đội tuyển quốc gia tranh tài tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp tăng tính đại diện cho các hệ thống thi đấu, mà còn tạo cơ hội để những gương mặt giàu cống hiến nhưng ít xuất hiện ở các bảng xếp hạng chuyên môn vẫn có thể được người hâm mộ ghi nhận, tôn vinh bằng tình cảm thực chất. Danh sách ứng viên được dành cho các cầu thủ nam, nữ đang tranh tài tại hệ thống bóng đá Chuyên nghiệp, bóng đá nữ và futsal.

Nhiều ứng viên vốn có lượng fan hâm mộ đông đảo như Tiến Linh, Quang Hải, Hoàng Đức, Huỳnh Như, Thanh Nhã, Bích Thùy, Hoàng Thị Loan, Thùy Trang, Hải Yến,... đang tranh đua quyết liệt trong 3 ngày qua. Thời gian nhận tin nhắn tham dự sẽ khép lại vào ngày 23-12, ba ngày sau khi kết thúc SEA Games 33, và ba ngày trước khi diễn ra Gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2025.

Cuộc bầu chọn được mở rộng từ cầu thủ sân cỏ đến futsal.

Không dừng lại ở ý nghĩa tôn vinh, cuộc bình chọn “Cầu thủ được yêu thích nhất” 2025 còn là một hoạt động truyền thông tương tác quy mô lớn, thể hiện xu hướng kết hợp giữa thể thao – công nghệ – nền tảng số. Sự đồng hành của Ví điện tử MoMo cho thấy nỗ lực đổi mới cách tiếp cận công chúng, hướng đến môi trường số hóa, nơi người hâm mộ không còn đứng ngoài cuộc mà trở thành một phần trực tiếp của giải thưởng.

Ở một góc nhìn rộng hơn, sự trở lại của hạng mục này cũng là minh chứng cho tinh thần cầu thị của Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, khi lắng nghe nguyện vọng của công chúng, tiếp tục làm giàu thêm các giá trị văn hóa – xã hội xoay quanh bóng đá. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ, những lá phiếu từ khán giả không chỉ mang ý nghĩa bình chọn, mà còn là nguồn động viên lớn lao đối với các cầu thủ trên hành trình khẳng định mình.

🔻CÁCH THỨC THAM GIA Người chơi mở ứng dụng MoMo, quét mã QR do Ban Tổ Chức (BTC) cung cấp để truy cập trang bình chọn chính thức trên ứng dụng MoMo. Người chơi thực hiện đầy đủ 03 (ba) trường thông tin bắt buộc: 1. Câu lạc bộ: Chọn Câu lạc bộ mà cầu thủ đang thi đấu theo danh sách do BTC cung cấp (hiển thị dạng danh sách xổ xuống). 2. Tên cầu thủ yêu thích: Nhập họ và tên cầu thủ đúng với Câu lạc bộ đã chọn. 3. Nhập dự đoán số lượng người có lựa chọn giống bạn. Lưu ý: Phiếu bình chọn chỉ được ghi nhận hợp lệ khi người chơi điền đầy đủ và chính xác cả 03 trường thông tin.

🔻CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG Tổng cộng 23 giải thưởng, gồm: 01 Giải Nhất:🎁 Trị giá 10.000.000 đồng. 01 Giải Nhì: 🎁Trị giá 6.000.000 đồng. 01 Giải Ba: 🎁Trị giá 3.000.000 đồng. 20 Giải Khuyến khích: 🎁Trị giá 1.000.000 đồng/giải.

