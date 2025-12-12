Bóng đá trong nước

Thắng U22 Myanmar 3-1 nhưng U22 Indonesia vẫn trở thành cựu vô địch

Vòng đấu bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 khép lại bằng cuộc so tài hấp dẫn giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar. Phần thắng nghiêng về Indonesia với tỷ số 3-1 nhưng không đủ để đưa đội bóng xứ Vạn đảo vào bán kết. Cùng với đó là màn ẩu đả của một số cầu thủ hai đội sau trận đấu.

Jens Raven tỏa sáng với 2 bàn thắng vào cuối trận nhưng không thể cứu vãn tình thế cho Indonesia. Ảnh: Bola
Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia trước đó 1 ngày kết thúc với kết quả thắng thua đã có lợi cho Indonesia khi họ có quyền tự quyết trong cuộc so tài với Myanmar. Họ thắng với tỷ số cách biệt 3 bàn thì đủ điều kiện đi tiếp với suất đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Nhiều áp lực trước trận quyết định, Indonesia đã tiếp cận trận đấu đầy thận trọng trước sự lấn lướt từ các cầu thủ Myanmar. Phút 30, Myanmar có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ cú sút đẹp mắt của Min Maw Oo. Sau bàn thua, Indonesia cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự chắc chắn của đối phương. Mãi đến cuối hiệp 1, từ sai lầm của thủ môn Hein Htet Soe, U22 Indonesia mới có được bàn gỡ do công của Toni Firmansyah.

Sang đầu hiệp 2, Indonesia tăng tốc cố gắng tìm thêm bàn thắng. Những hy vọng của họ nhen nhóm vào cuối trận khi cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Jens Raven ghi bàn nâng tỷ số 2-1 từ pha kiến tạo của Ferarri. Jens Raven tiếp tục lập công ở phút 90 (+6) đưa Indonesia vươn lên dẫn 3-1.

Tuy nhiên, những cố gắng của U22 Indonesia là quá muộn. Trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu chỉ vài chục giây sau đó, không có nhiều thời gian cho họ ghi thêm bàn thắng. Sau trận đấu, một số cầu thủ hai đội thiếu kềm chế lao vào nhau tạo nên màn chia tay với hình ảnh không đẹp của cả đôi bên.

Vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 15-12 với các cặp:

15g30: U22 Việt Nam – U22 Philippines

20 giờ: U22 Thái Lan – U22 Myanmar.

CAO TƯỜNG

