CLB Bangkok United từ chối sang Campuchia đá Cúp C1 Đông Nam Á

Đại diện của Thái Lan tại bảng B Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 là CLB True Bangkok United đã gởi thông báo tới Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) về việc không sang Campuchia thi đấu trận gặp Preah Khan Reach Svay Rieng thuộc vòng bảng, dự kiến diễn ra ngày 29-1-2026.

Trua Bangkok United trong trận hòa Nam Định ở vòng đấu bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026.

Truyền thông Thái Lan đưa tin nguyên nhân True Bangkok United từ chối sang Campuchia thi đấu do những lo ngại về an ninh trong thời điểm hiện nay. True Bangkok United đề nghị ban tổ chức xem xét lại địa điểm thi đấu, đồng thời nhấn mạnh yếu tố an ninh cần được đặt lên hàng đầu. CLB của Thái Lan chấp nhận bị xử thua 0-3 do bỏ trận đấu.

Một số phương án thay thế được tính đến như chuyển sang Lào hoặc Việt Nam. Điều mà đội chủ nhà Preah Khan Reach Svay Rieng sẽ tính đến là họ sẽ tốn thêm chi phí di chuyển, tổ chức nếu trận đấu diễn ra trên sân trung lập. Chính điều đó là AFF sẽ đối diện với tình huống khó khăn nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung.

AFF vào thế khó xử khi đến lúc này chưa nhận được sự đồng thuận từ phía CLB của Campuchia

Mới đây, Campuchia cũng đã rút các đội bóng không tham dự SEA Games 33 cũng như cả giải U19 futsal Đông Nam Á 2025, cả hai sự kiện đều diễn ra tại Thái Lan.

Bảng B Cúp C1 Đông Nam Á 2025 có sự góp mặt của 6 đội, gồm: Nam Định, Johor (Malaysia), Svay Rieng (Campuchia), Lion City (Singapore), Bangkok United (Thái Lan) và Shan United (Myanmar). Nam Định đang đứng nhì bảng với 6 điểm, thua đội đầu bảng Johor 1 điểm nhưng lại thi đấu ít hơn 1 trận.

