Bán kết bóng đá nữ, Việt Nam – Indonesia (16g, ngày 14-12): Khó cản bước các nhà vô địch

Hai trận đấu của vòng bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 sẽ diễn ra vào ngày 13-12. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng đấu này là Indonesia, đội được đánh giá yếu nhất trong số 4 đội vào vòng đấu này.

Đội tuyển nữ Việt Nam trong trận thắng Indonesia 7-0 ở AFF Cup nữ 2025 vừa diễn ra vào tháng 8 tại Hải Phòng.

Để giành vé vào vòng đấu knock-out, Indonesia đã giành chiến thắng 3-1 trước Singapore sau khi để thua 0-8 trước Thái Lan ở trận ra quân. Tương tự như bóng đá nam, đội tuyển nữ Indonesia có nhiều tiến bộ trong thời gian qua từ sự nhập tịch của dàn cầu thủ chủ yếu đến từ Hà Lan. Chính sự bùng nổ của các cầu thủ nhập tịch đã giúp nhiều cho Indonesia trong trận thắng Singapore, ấn tượng từ thế trận lẫn tỷ số.

HLV Mai Đức Chung thừa nhận: “Indonesia là đội bóng tiến bộ nhanh, so với đội mà chúng tôi từng gặp tại AFF Cup ở Hải Phòng thì có nhiều thay đổi. Đặc biệt là các cầu thủ nhập tịch đã mang lại nguồn năng lượng mới cho họ. Đây là sự tiến bộ tốt mà chúng tôi sẽ cẩn trọng. Tôi đánh giá cao đối thủ và sẽ tập trung tốt nhất cho trận này”.

Hành trình đến với vòng bán kết của đội tuyển nữ Việt Nam khá… hồi hộp khi bất ngờ để thua đau 0-1 trước Philippines. Nhưng sau đó tất cả đã kịp gượng dậy bằng trận thắng thuyết phục trước Myanmar để giành ngôi đầu bảng. Các cầu thủ Việt Nam đã có những chỉnh sửa thật nhanh từ những sai lầm trong trận gặp Philippines để nhanh chóng trở lại hình ảnh của những nhà vô địch. Đó là những điều cần thiết ở giai đoạn mang tính quyết định hiện nay mà không có chỗ cho những khinh suất.

Đội tuyển nữ Việt Nam trội hơn hẳn Indonesia trong lịch sử đối đầu. Ảnh: VFF

HLV Mai Đức Chung có có những điều chỉnh hợp lý về con người từ đầu giải đến nay và điều đó đã không làm cho các cô gái Việt Nam mất quá nhiều sức cho đến vòng bán kết. Thể lực được duy trì ở mức cao qua hai trận đấu với cường độ cao ở hai trận khó liên tiếp trước Philippines và Myanmar. Điều đó đã giúp cho những trụ cột Huỳnh Như, Hải Yến, Thái Thị Thảo, Diễm My… giữ được thể lực tốt mỗi khi được tung vào sân. Cùng với đó là sự trưởng thành nhanh chóng của Vạn Sự, Nguyễn Thị Duyên, Cù Thị Huỳnh Như, Kim Yên để giúp ông Chung có thêm nhiều lựa chọn.

Gặp Indonesia ở bán kết là cơ hội rất lớn cho đội tuyển Việt Nam tiến một bước dài dến trận cuối cùng của môn bóng đá nữ. Indonesia có nhiều tiến bộ, nhưng lực lượng chung của họ không có sự đồng đều như ở Philippines bởi sự chênh lệch giữa cầu thủ trong nước và nhập tịch. Điểm nhấn của Indonesia là sức vóc của các cầu thủ nhập tịch rất tốt để có thể cầm trịch ở những vị trí trọng yếu, nhưng với dàn cầu thủ nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, thậm chí cả World Cup như đội tuyển Việt Nam thì Indonesia không hẳn là… ca khó.

“Tôi biết Indonesia có các cầu thủ nhập tịch. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu đối thủ và sẽ có đối sách để đối phó với những cầu thủ to cao. Chúng tôi sẽ áp sát, phát huy hết tính năng tốt nhất để thi đấu với trạng thái tốt nhất. Dù đối thủ có nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng tôi tin Việt Nam sẽ thắng", HLV Mai Đức Chung khẳng định.

QUỐC CƯỜNG