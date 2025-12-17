Malaysia bị xử thua 0-3 ở ba trận giao hữu

Dù đó là các trận giao hữu nhưng trong khuôn khổ FIFA Days nên Malaysia không thoát khỏi việc bị FIFA xử thẳng tay là xử Malaysia thua 0-3 ở cả 3 trận gặp Cape Verde, Singapore và Palestine.

Malaysia mạnh lên bất ngờ sau khi nhập tịch ồ ạt từ vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh; VFF

Các trận đấu mà Malaysia bị FIFA xử thua 0-3 do liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia giả mạo hồ sơ. Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC) ra quyết định kỷ luật có vào ngày 12-12, sau cuộc họp do Phó chủ tịch Jorge Palacio chủ trì. Tuy nhiên, đến hôm nay, LĐBĐ Malaysia (FAM) mới nhận được và công bố trên trang chủ.

FDC kết luận Malaysia sử dụng cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu trong ba trận giao hữu thuộc quản lý của FIFA, gồm hòa Cape Verde 1-1 ngày 29-5, thắng Singapore 2-1 (4-9) và Palestine 1-0 (8-9). Ủy ban tuyên bố xử Malaysia thua cả ba trận, với tỷ số 0-3. Ngoài ra, FAM bị phạt 10.000 franc Thụy Sĩ, tức khoảng 330 triệu đồng.

Tất cả các trận trên nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA và được tổ chức này quản lý, nên FIFA trực tiếp xử kỷ luật đội tuyển nước này. Còn các trận ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 thuộc sự quản lý của LĐBĐ châu Á (AFC), đó là các trận Malaysia – Nepal và Malaysia – Việt Nam. Vì thế còn chờ phán quyết sau cùng của AFC.

Nhưng một khi mà FIFA đã giáng mức kỷ luật, dù là thi đấu giao hữu càng cho thấy khả năng Malaysia hy vọng phép mầu vào giờ chót càng bị thu hẹp. Nếu bị xử thua đội tuyển Nepal và đội tuyển Việt Nam 0-3 thì hy vọng dự Asian Cup 2027 của Malaysia không còn và nguy cơ một cuộc khủng hoảng đến với bóng đá nước này là rất cao.

CAO TƯỜNG