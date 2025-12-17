Bóng đá trong nước

Malaysia bị xử thua 0-3 ở ba trận giao hữu

SGGPO

Dù đó là các trận giao hữu nhưng trong khuôn khổ FIFA Days nên Malaysia không thoát khỏi việc bị FIFA xử thẳng tay là xử Malaysia thua 0-3 ở cả 3 trận gặp Cape Verde, Singapore và Palestine.

Malaysia mạnh lên bất ngờ sau khi nhập tịch ồ ạt từ vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh; VFF
Malaysia mạnh lên bất ngờ sau khi nhập tịch ồ ạt từ vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh; VFF

Các trận đấu mà Malaysia bị FIFA xử thua 0-3 do liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia giả mạo hồ sơ. Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC) ra quyết định kỷ luật có vào ngày 12-12, sau cuộc họp do Phó chủ tịch Jorge Palacio chủ trì. Tuy nhiên, đến hôm nay, LĐBĐ Malaysia (FAM) mới nhận được và công bố trên trang chủ.

FDC kết luận Malaysia sử dụng cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu trong ba trận giao hữu thuộc quản lý của FIFA, gồm hòa Cape Verde 1-1 ngày 29-5, thắng Singapore 2-1 (4-9) và Palestine 1-0 (8-9). Ủy ban tuyên bố xử Malaysia thua cả ba trận, với tỷ số 0-3. Ngoài ra, FAM bị phạt 10.000 franc Thụy Sĩ, tức khoảng 330 triệu đồng.

598702404_1457377016395585_97397410747619693_n.jpg

Tất cả các trận trên nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA và được tổ chức này quản lý, nên FIFA trực tiếp xử kỷ luật đội tuyển nước này. Còn các trận ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 thuộc sự quản lý của LĐBĐ châu Á (AFC), đó là các trận Malaysia – Nepal và Malaysia – Việt Nam. Vì thế còn chờ phán quyết sau cùng của AFC.

Nhưng một khi mà FIFA đã giáng mức kỷ luật, dù là thi đấu giao hữu càng cho thấy khả năng Malaysia hy vọng phép mầu vào giờ chót càng bị thu hẹp. Nếu bị xử thua đội tuyển Nepal và đội tuyển Việt Nam 0-3 thì hy vọng dự Asian Cup 2027 của Malaysia không còn và nguy cơ một cuộc khủng hoảng đến với bóng đá nước này là rất cao.

CAO TƯỜNG

Từ khóa

Jorge Palacio FDC Xử kỷ FAM Ủy ban Kỷ luật FIFA Đội tuyển Nepal Cape Verde LĐBĐ Malaysia Asian Cup 2027 Phép mầu

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn