Becamex TPHCM chia tay Tổng giám đốc Đặng Trần Chỉnh

Ngày 13-7, lãnh đạo CLB Becamex TPHCM đã chính thức thông báo về việc chia tay Tổng giám đốc Đặng Trần Chỉnh sau 17 năm gắn bó. Ông Đặng Trần Chỉnh đã chủ động xin thôi tất cả các nhiệm vụ đang đảm nhận và được chấp thuận.

Ông Đặng Trần Chỉnh lần thứ hai chia tay đội bóng đất Thủ.

Theo thông tin từ Câu lạc bộ thì quyết định này được đưa ra với mong muốn tạo điều kiện để Câu lạc bộ kiện toàn bộ máy, có thêm những bước chuyển mới và hướng đến sự phát triển tốt hơn trong thời gian tới.

Gắn bó với bóng đá Bình Dương từ năm 2009, ông Đặng Trần Chỉnh là một trong những người đã đồng hành cùng đội bóng qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Ông có mặt trong những ngày thành công, nhưng cũng không rời đi khi đội bóng đối diện với khó khăn, áp lực và nhiều thời điểm biến động.

Ông Đặng Trần Chỉnh có 17 năm đồng hành cùng đội bóng đất Thủ

Thời gian đầu ông Chỉnh chủ yếu tham gia công tác đào tạo trẻ và dẫn dắt đội hạng Nhất TDC Bình Dương. Năm 2010 ông dẫn được bổ nhiệm thay HLV Mai Đức Chung dẫn dắt CLB Becamex Bình Dương. Ở đội bóng vốn đang giữ kỷ lục về số lần thay HLV trưởng với 34 lượt nhà cầm quân từ năm 1998 đến nay, có mùa thay đến 3 HLV, ông Đặng Trần Chỉnh có 6 lần ngồi vào “ghế nóng” này như một người đóng thế vào các năm 2010, 2011, 2011-2012, 2020, 2021-2022 và 2025-2026. Cũng trong năm 2025 ông Chỉnh còn được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc CLB này.

Ông Đặng Trần Chỉnh luôn lựa chọn đứng về phía Câu lạc bộ, sẵn sàng đối diện với dư luận và chấp nhận nhận về mình những áp lực trong các giai đoạn khó khăn. Đặc biệt, khi đội bóng rơi vào thời điểm bất ổn, vị trí huấn luyện viên trưởng là một trọng trách không dễ để bất kỳ ai nhận lời, ông vẫn sẵn sàng đứng ra đảm nhiệm, với mong muốn giúp đội bóng vượt qua sóng gió và duy trì sự ổn định.

Rời Becamex TPHCM, ông Đặng Trần Chỉnh chuyển sang công tác đào tạo trẻ ở F'SaiGon.

“Có thể mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau về những quyết định chuyên môn hay công tác điều hành, nhưng sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của ông dành cho Becamex Bình Dương trước đây cũng như Becamex TPHCM hôm nay là điều cần được trân trọng và ghi nhận”, trang chủ của CLB Becamex TPHCM viết về nhà cầm quân kỳ cựu này.

Chia tay CLB Becamex TPHCM, ông Chỉnh sẽ đồng hành cùng đồng đội cũ Nguyễn Hồng Phẩm và cựu cầu thủ Becamex Bình Dương tham gia vào “Bộ tham mưu” của Trung tâm đào tạo bóng đá F’SaiGon.

QUỐC CƯỜNG