Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nỗ lực giải cứu đội bóng chuyên nghiệp

Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu phương án giải quyết sau khi Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa đề nghị chuyển giao đội bóng đá chuyên nghiệp về lại cho tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nỗ lực để giúp CLB bóng đá chuyên nghiệp của địa phương sớm kịp chuẩn bị cho mùa giải 2026-2027

Ngày 6-7, Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa có Công văn số 80/BĐĐATH gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, báo cáo tình hình hoạt động và đề nghị chuyển giao đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa về cho tỉnh quản lý. Theo doanh nghiệp, nguyên nhân xuất phát từ những khó khăn tài chính kéo dài mà công ty đang phải đối mặt.

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chỉ đạo giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan, căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế để nghiên cứu, giải quyết các đề nghị của Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, bảo đảm kịp thời và đúng quy định; đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện cũng như những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, các CLB phải hoạt động theo mô hình pháp nhân tư nhân. Các cơ quan nhà nước không được trực tiếp tiếp nhận hoặc quản lý đội bóng tham dự hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Vì vậy, tỉnh Thanh Hóa sẽ phải sớm tìm kiếm một đơn vị tư nhân đủ năng lực để tiếp nhận và quản lý CLB, nhằm bảo đảm đội bóng có thể kịp thời tham dự mùa giải 2026-2027.

Trước đó, ngày 9-7, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) do Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn dẫn đầu. Hai bên đã thảo luận các giải pháp phát triển bóng đá Thanh Hóa theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Lãnh đạo tỉnh cho biết sẽ rà soát, tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động của CLB, bảo đảm quyền lợi chính đáng của ban huấn luyện và cầu thủ, đồng thời tích cực tìm kiếm nhà đầu tư, nhà tài trợ có đủ năng lực để đồng hành lâu dài cùng đội bóng.

Buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hôm 9-7 để tìm cách tháo gỡ những khó khăn cho CLB bóng đá chuyên nghiệp của địa phương

CLB Đông Á Thanh Hóa rơi vào giai đoạn khó khăn sau khi ông Cao Tiến Đoan (bầu Đoan), Chủ tịch CLB, đồng thời là người đứng đầu Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra các vi phạm liên quan đến công tác kế toán và hoạt động bán đấu giá tài sản vào tháng 8-2025.

Dưới sự điều hành của ông Cao Hoàng Đức, con trai ông Cao Tiến Đoan, Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa vẫn duy trì hoạt động và vận hành CLB thi đấu hết mùa giải 2025-2026. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về tài chính, dẫn đến thiếu hụt lực lượng (bán cầu thủ sang đội khác hoặc đình công), có thời điểm chỉ còn 14 cầu thủ đủ khả năng thi đấu, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp vẫn đoàn kết, nỗ lực để trụ hạng V-League thành công.

Hiện thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đã hội quân trở lại tại sân Thanh Hóa để chuẩn bị cho mùa giải 2026-2027. Tuy nhiên, CLB vẫn chưa thể bước vào tập luyện chuyên môn do những vướng mắc liên quan đến việc chuyển giao và tương lai của đội vẫn chưa được giải quyết, đồng thời án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA chưa được tháo gỡ.

Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa được giao tiếp quản đội bóng đá chuyên nghiệp của tỉnh từ năm 2020, với ông Cao Tiến Đoan giữ cương vị Chủ tịch CLB. Dưới sự điều hành của bầu Đoan, đội bóng đã giành hai chức vô địch Cúp Quốc gia (2023 và 2023-2024) cùng Siêu Cúp Quốc gia 2023. Đây cũng là giai đoạn thành công bậc nhất trong lịch sử của CLB giàu truyền thống này.

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HỮU THÀNH