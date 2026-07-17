Quang Hải bất ngờ trước tình cảm mà người hâm mộ Thái Nguyên dành cho đội tuyển

Đại diện cầu thủ tham dự buổi họp báo trước trận gặp Myanmar cùng với HLV Kim Sang-sik, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có những chia sẻ đầy cảm xúc khi đây là trận đấu quốc tế đầu tiên diễn ra tại Thái Nguyên.

Các cổ động viên nhí tại Thái Nguyên chào đón Quang Hải và các đồng đội khi vừa đến khách sạn.

“Đây là trận giao hữu nhưng toàn đội vẫn hướng đến một kết quả tốt. Chúng tôi muốn có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào giải đấu chính thức”, Quang Hải cho biết. Trận đấu này cũng đánh dấu giai đoạn đáng nhớ khi Quả bóng đồng Việt Nam 2025 đeo băng thủ quân sau thời gian dài băng thủ quân được trao cho Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức, Duy Mạnh…

Quang Hải cho biết được được Ban huấn luyện tin trưởng trao băng thủ quân là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn. Tiền vệ sinh năm 1997 khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần gắn kết tập thể và cùng các đồng đội hướng tới mục tiêu chung của đội tuyển.

Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Thái Nguyên, Quang Hải chia sẻ anh cùng các đồng đội rất hạnh phúc trước sự đón tiếp nồng nhiệt của người hâm mộ địa phương. “Ngay từ khi đặt chân tới Thái Nguyên, chúng tôi đã cảm nhận được tình cảm rất lớn của người hâm mộ. Mặt sân thi đấu cũng có chất lượng tốt và toàn đội sẽ cố gắng cống hiến một trận đấu hay để đáp lại sự cổ vũ của khán giả”, Quang Hải nói.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Myanmar vào lúc 19 giờ ngày 18-7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

ĐOÀN NHẬT