Bóng đá trong nước

HLV Kim Sang-sik an tâm ở hàng tấn công

SGGPO

Trận gặp Myanmar vào tối 18-7 được xem như màn tổng duyệt của đội tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026. HLV trưởng Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò, nhất là những thử nghiệm ở trận đấu này.

Cú ngã người bắt vô-lê ghi bàn mở tỷ số của Xuân Son. Ảnh: VFF
Cú ngã người bắt vô-lê ghi bàn mở tỷ số của Xuân Son. Ảnh: VFF

Hình ảnh các khán đài sân Thái Nguyên được lấp đầy khán giả đã góp phần giúp các cầu thủ Việt Nam thi đấu hưng phấn và giành chiến thắng tưng bừng. HLV Kim Sang-sik gửi lời cảm ơn tới đông đảo người hâm mộ đã đến sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Ông nói: “Trước tiên, tôi xin cảm ơn người hâm mộ tại Thái Nguyên. Các khán giả đã tạo nên bầu không khí rất tuyệt vời, tiếp thêm động lực để đội tuyển thi đấu”.

Đánh giá về màn trình diễn của các cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc, Đỗ Hoàng Hên cùng thủ môn Việt kiều Le Giang Patrik, ông Kim cho rằng tất cả đều hoàn thành tốt và tạo sự an tâm trước trận ra quân tại ASEAN Cup 2026.

“Xuân Son, Tài Lộc, Hoàng Hên và Le Giang Patrik đều đã thể hiện tốt vai trò của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục có những phương án để các cầu thủ phát huy tối đa khả năng, đồng thời hoàn thiện về thể lực, chiến thuật nhằm hướng tới những màn trình diễn tốt nhất tại ASEAN Cup 2026”.

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Đông đảo khán giả đến sân Thái Nguyên vào tối 18-7 trong trận đấu quốc tế đầu tiên trên sân vận động này.

Trận này ngôi sao trẻ Đình Bắc vào sân từ ghế dự bị và kịp tạo dấu ấn với bàn thắng thứ 4 cho đội nhà. “Chúng tôi đã thử nghiệm Đình Bắc ở vị trí biên trái trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc. Hôm nay, cậu ấy đã thể hiện tốt và cho thấy sẵn sàng thi đấu khi đội tuyển cần”, HLV Kim Sang-sik nói thêm.

HLV Kim Sang-sik cũng nhấn mạnh rằng đội tuyển không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Điều quan trọng là Ban huấn luyện sẽ tiếp tục xây dựng những tổ hợp nhân sự phù hợp để phát huy tối đa sức mạnh tập thể trong từng trận đấu.

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LÊ ANH

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Le Giang Patrik Sân Thái Nguyên ASEAN Cup 2026 Nguyễn Tài Lộc Đỗ Hoàng Hên Kim Sang-sik Hoàng Hên Nguyễn Xuân Son Xuân Son Đình Bắc

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