Bóng đá trong nước

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á

SGGPO

Trưa 20-7, đội tuyển Việt Nam đã rời sân bay Nội Bài để sang Thái Lan chuẩn bị cho trận mở màn ASEAN Cup 2026. HLV Kim Sang-sik đã đưa sang Thái Lan thành phần 26 cầu thủ.

Xuân Son và Văn Lâm đang làm thủ tục xuất cảnh. Đây là hai cầu thủ nhiều kinh nghiệm của đội tuyển Việt Nam hiện nay.
Xuân Son và Văn Lâm đang làm thủ tục xuất cảnh. Đây là hai cầu thủ nhiều kinh nghiệm của đội tuyển Việt Nam hiện nay.
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Đội tuyển Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch và có sự chuẩn bị rất tốt cho giải lần này khi lực lượng ngoài 2 cầu thủ Việt kiều là Đậng Văn Lâm, Lê Giang (ảnh) còn có 3 cầu thủ nhập tịch là Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc.
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Đình Bắc sẽ phải nỗ lực để cạnh tranh vị trí với các đồng nghiệp nhập tịch xuất thân từ Brazil. HLV Kim Sang-sik đang thử nghiệm Đình Bắc đá lệch biên trái, vị trí mà đội tuyển vừa chia tay Văn Khang do chấn thương. Ngoài ra còn có 3 cầu thủ lỡ hẹn cũng vì chấn thương là Khoa Ngo, Gia Bảo và Duy Mạnh.
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Tài Lộc háo hức trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam. Chân sút này không chỉ mạnh ở vai trò đá cắm mà còn có thể dạt ra biên trái.
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Đội ngũ trợ lý của HLV Kim Sang-sik tại ASEAN Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam di chuyển trên chuyến bay của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, khởi hành lúc 12g45 từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) và dự kiến hạ cánh tại Bangkok lúc 14g45 (giờ địa phương) cùng ngày.
﻿Từ Bangkok, đội tuyển sẽ tiếp tục di chuyển bằng xe bus tới Chonburi, nơi diễn ra trận đấu mở màn gặp đội tuyển Timor Leste.
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QUỐC CƯỜNG

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Hoàng Hên ASEAN Cup 2026 Đội tuyển Timor Leste Kim Sang-sik Xuân Son Văn Khang Chonburi Nhập tịch Lê Giang Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam

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