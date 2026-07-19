Bóng đá Việt Nam vào nhóm hạt giống số 1 tại ASIAD 2026

Đội tuyển bóng đá nam Olympic Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống số 1 tại ASIAD 2026, qua đó có thể tránh được những đối thủ mạnh ngay từ vòng bảng.

Olympic Việt Nam được chọn làm hạt giống số 1 tại ASIAD 2026. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) vừa công bố thể thức thi đấu và phân nhóm hạt giống cho 15 đoàn thể thao đăng ký tham dự nội dung thi đấu bóng đá nam.

Theo đó, các đội tuyển được chia thành 4 bảng, gồm 3 bảng có 4 đội và một bảng chỉ có 3 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Với tư cách chủ nhà, Nhật Bản được xếp ở nhóm 1 và mặc định giữ vị trí A1. Ba đội còn lại của nhóm hạt giống số 1 gồm Olympic Việt Nam, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Việc Olympic Việt Nam cùng Hàn Quốc và Trung Quốc được chọn làm hạt giống số 1 đến từ thành tích của đội U23 các nước này đã lọt vào vòng bán kết U23 châu Á hồi đầu năm 2026.

Cũng dựa vào sân chơi U23 châu Á, Ban tổ chức ASIAD 2026 đã xếp Uzbekistan, UAE, Saudi Arabia và Thái Lan vào nhóm 2. Nhóm 3 có Iran, Kyrgyzstan, Qatar và Philippines. Trong khi đó, Kuwait, Hong Kong (Trung Quốc) và CHDCND Triều Tiên thuộc nhóm còn lại.

Dù nằm trong nhóm hạt giống cao nhất, Olympic Việt Nam vẫn có nguy cơ rơi vào bảng đấu khó khi có thể chạm trán các đối thủ mạnh như Uzbekistan, Saudi Arabia, UAE hoặc Thái Lan ở nhóm 2, cùng Iran hoặc Qatar thuộc nhóm 3.

ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 19-9 đến 4-10 tại tỉnh Aichi và thành phố Nagoya (Nhật Bản), trong khi môn bóng đá khởi tranh sớm từ ngày 14-9 và kết thúc ngày 3-10 với các trận đấu tổ chức tại nhiều địa điểm trên khắp Nhật Bản.

Về lực lượng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xác nhận Olympic Việt Nam sẽ sử dụng nòng cốt là các cầu thủ sinh trong giai đoạn 2005-2007. Đây cũng là lứa cầu thủ được quy hoạch hướng đến SEA Games 2027 tại Malaysia.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết phương án nhân sự đã được báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Thể dục Thể thao. Định hướng của đội là ưu tiên các cầu thủ trong độ tuổi dự SEA Games 2027 nhằm tạo nền tảng cho chiến lược phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam. Lứa cầu thủ này từng được HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt tham dự giải giao hữu quốc tế tại Tây An (Trung Quốc) hồi tháng 3-2026 và được đánh giá là lực lượng kế cận giàu tiềm năng.

Mặc dù trẻ hóa đội hình, Olympic Việt Nam vẫn được giao mục tiêu tiến sâu tại ASIAD 2026. Lãnh đạo VFF khẳng định đội sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất, đồng thời coi giải đấu là cơ hội tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ trước những sân chơi lớn trong tương lai.

Đáng chú ý, HLV Kim Sang Sik sẽ không trực tiếp dẫn dắt Olympic Việt Nam tại ASIAD 2026 do thời điểm diễn ra đại hội trùng với đợt FIFA Days tháng 9, khi đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo điều lệ ASIAD 2026, mỗi đội vẫn được phép đăng ký bổ sung một số cầu thủ quá tuổi để tăng sức cạnh tranh. VFF và ban huấn luyện hiện vẫn để ngỏ khả năng sử dụng phương án này, tùy thuộc vào tình hình lực lượng và mục tiêu chuyên môn trước khi giải đấu khởi tranh.

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HỮU THÀNH