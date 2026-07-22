HLV của Timor Leste thừa nhận kém xa đội tuyển Việt Nam về mọi mặt

Theo HLV Jose Pedro, các tuyển thủ Timor Leste do ông dẫn dắt kém xa các đồng nghiệp bên phía Việt Nam về mọi mặt trước cuộc đối đầu giữa hai đội ở trận ra quân vòng bảng ASEAN Cup 2026.

HLV Jose Pedro tiếp quản Timor Leste từ tháng 9-2025. ẢNH: FFTL

“Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn vì khoảng cách giữa hai đội là rất lớn ở mọi khía cạnh, không chỉ trên sân mà cả ngoài sân cỏ, bao gồm cả ở hệ thống đào tạo, cơ sở vật chất và nền tảng phát triển bóng đá. Việt Nam đang xếp trên chúng tôi khoảng 100 bậc trên bảng xếp hạng FIFA”, HLV Jose Pedro chia sẻ với kênh truyền của Liên đoàn Bóng đá Timor Leste (FFTL).

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiếp lời: “Timor Leste sẽ bước vào trận gặp nhà đương kim vô địch với tâm thế học hỏi. Tất nhiên, nhiệm vụ của chúng tôi vẫn cống hiến hết sức và làm tốt nhất những gì mình có thể”.

Đội tuyển Việt Nam trở lại ASEAN Cup với tư cách đương kim vô địch tại mùa giải 2024 và tiếp tục được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương. Trong khi đó, Timor Leste nhờ chiến thắng 6-1 trước Brunie tại vòng play-off đã có lần thứ 5 góp mặt tại vòng chung kết. Nhưng 4 kỳ tham dự trước đó, đội tuyển này chưa từng vượt qua vòng bảng.

Ngoài Việt Nam và Timor Leste, tại bảng A còn Indonesia, Singapore và Campuchia sẽ cạnh tranh quyết liệt cho 2 tấm vé vào vòng bán kết.

Bên cạnh khoảng cách về trình độ so với tuyển Việt Nam, HLV Jose Pedro cũng thừa nhận Timor Leste gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị. Chiến lược gia 47 tuổi nói: “Chúng tôi gặp rất nhiều trở ngại. Giải quốc nội vẫn diễn ra nên không phải tất cả cầu thủ đều có mặt. Bên cạnh đó là những vấn đề về cơ sở hạ tầng, tổ chức và quỹ thời gian chuẩn bị quá ít cho một giải đấu lớn như ASEAN Cup”.

Một bất lợi khác của Timor Leste là đội tuyển vẫn chưa đủ điều kiện tổ chức các trận quốc tế chính thức trên sân nhà. Do đó, các trận đấu mang danh nghĩa chủ nhà của họ sẽ được tổ chức tại Chonburi (Thái Lan), bao gồm cả cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam diễn ra lúc 20g30 ngày 24-7 (giờ Việt Nam).

HLV Jose Pedro chia sẻ: “Việc không được thi đấu trước khán giả nhà là điều đáng tiếc, bởi đó sẽ là nguồn động lực rất lớn cho các cầu thủ. Nhưng toàn đội sẽ cố gắng thích nghi với hoàn cảnh hiện tại để hướng đến màn trình diễn tích cực”.

Dù không đặt mục tiêu quá cao, HLV Jose Pedro vẫn xem việc góp mặt ở ASEAN Cup là cột mốc quan trọng đối với bóng đá Timor Leste. Ông kỳ vọng giải đấu sẽ giúp các học trò tích lũy thêm kinh nghiệm, tiếp tục quá trình phát triển và để lại hình ảnh tích cực trước các đối thủ mạnh trong khu vực.

HỮU THÀNH