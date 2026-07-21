Bóng đá trong nước

Đội tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Chonburi (Thái Lan)

SGGPO

Chiều 21-7, đội tuyển Việt Nam đã thực hiện buổi tập đầu tiên tại Chonburi trong hành trình chuẩn bị cho cuộc so tài với Timor Leste vào ngày 24-7 thuộc trận mở màn của ASEAN Cup 2026.

Các tuyển thủ háo hức trên sân tập ngày 21-7. Ảnh: ANH KHOA
Các tuyển thủ háo hức trên sân tập ngày 21-7. Ảnh: ANH KHOA
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Thầy trò HLV Kim Sang-sik sang Thái Lan vào ngày 20-7 và sẽ có 3 ngày chuẩn bị cho trận gặp Timor Leste. Do Timor Leste chưa thể thi đấu tại quê nhà do điều kiện sân bãi nên họ tiếp tục chọn sân trung lập làm sân nhà, lần này là Thái Lan.
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Tin vui đến với Đình Bắc trước trận đấu này khi anh vừa ký gia hạn hợp đồng với CLB Công an Hà Nội đến năm 2029. Trên trang chủ của CLB Công an Hà Nội vào ngày 20-7 viết: "Sau khi hoàn tất các thủ tục thanh lý hợp đồng đào tạo trẻ với đơn vị chủ quản cũ, Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc đã chính thức đặt bút ký bản hợp đồng với CLB Công an Hà Nội đến năm 2029".
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Việc Đình Bắc có ra sân ở trận gặp Timor Leste còn để ngỏ khi anh đang bị "treo giò" từ thẻ đỏ ở VCK U23 châu Á 2026.
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Tinh thần các cầu thủ rất tốt và bắt nhịp nhanh với bài tập cũng như vượt qua điều kiện thời tiết nắng nóng tại Thái Lan trong những ngày này.
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Hai hậu vệ nhiều kinh nghiệm cùng thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội, Văn Hậu và Việt Anh
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Việt Cường, tiền đạo thuộc CLB Becamex TPHCM, cầu thủ duy nhất ở đợt tập trung lần này đến từ CLB đang thi đấu ở giải hạng Nhất.
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Văn Hậu và Xuân Son khoe cơ bắp
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Xuân Son từng có màn ra mắt sân chơi Đông Nam Á đầy ấn tượng vào năm 2024 khi cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024
QUỐC CƯỜNG - Ảnh: ANH KHOA

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CLB Becamex TPHCM CLB Công an Hà Nội Xuân Son Đình Bắc Nguyễn Đình Bắc Kim Sang-sik Đông Timor Sân bãi ASEAN Cup 2024 Trung lập

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