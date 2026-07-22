Khi FIFA ASEAN Cup "lấn lướt" ASEAN Cup 2026

Sân chơi lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á vào cuối năm 2026 sẽ trở nên dồn dập hơn bao giờ hết với hai giải đấu diễn ra liên tiếp nhau. Dù thành phần các đội tham dự gần như tương đồng, nhưng giải đấu do FIFA tổ chức phần nào sở hữu uy tín và sức hút lớn hơn. Thực tế này đang buộc nhiều đội tuyển phải đưa ra những toan tính chiến lược khác nhau.

Việt Nam sẵn sàng bảo vệ ngôi vô địch.

Tuyển Việt Nam bung sức củng cố vị thế nhà vua

Với tư cách là nhà đương kim vô địch ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam quyết định tập trung lực lượng tối tân nhất nhằm bảo vệ ngôi vương. HLV Kim Sang-sik đã triệu tập những quân bài chất lượng cao, nổi bật là hai thủ thành Việt kiều Đặng Văn Lâm và Patrik Lê Giang. Đặc biệt, sức mạnh hàng công được gia tăng đáng kể với sự xuất hiện của 3 chân sút nhập tịch gốc Brazil bao gồm Rafaelson (Nguyễn Xuân Son), Hendrio Araujo (Hoàng Hên) và Alan Grafite (Tài Lộc).

Kết hợp cùng dàn cựu binh dày dặn kinh nghiệm ở khu trung tuyến và hàng thủ như Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Thành Chung, đoàn quân áo đỏ đang sở hữu một bộ khung đồng đều và có chiều sâu lý tưởng để bước vào hành trình chinh phục thử thách.

Trở ngại lớn nhất trước đó là lịch thi đấu của ASEAN Cup trùng với thời điểm CLB Công an Hà Nội chinh chiến tại đấu trường châu Á. Tuy nhiên, mọi nút thắt đã được tháo gỡ ổn thỏa khi nhà đương kim vô địch V-League chấp nhận tạo điều kiện tối đa cho nghĩa vụ quốc gia.

ASEAN Cup là đấu trường thử nghiệm

Trái ngược với sự chuẩn bị rầm rộ của tuyển Việt Nam, các ứng viên hàng đầu khác như Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia lại không thể quy tụ được lực lượng mạnh nhất. Nguyên nhân cốt lõi là do giải ASEAN Cup truyền thống không thuộc hệ thống thi đấu chính thức (FIFA Days). Do đó, các CLB chủ quản không có nghĩa vụ phải nhả người và quyền quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí của họ. Hệ quả là làn sóng cầu thủ nhập tịch của Indonesia đang chơi bóng tại châu Âu không thể hội quân, và các đội tuyển khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Bên cạnh rào cản từ phía CLB, một lý do chuyên môn khác khiến giải đấu bị ảnh hưởng là do khoảng cách giữa hai sân chơi quá cận kề. Đối với giới chuyên môn, giải đấu được FIFA bảo trợ (FIFA ASEAN Cup) rõ ràng mang lại chất lượng và giá trị cao hơn hẳn. Vì vậy, nhiều khả năng các đối thủ trong khu vực sẽ chỉ xem ASEAN Cup truyền thống như một cơ hội để thăm dò, thử nghiệm chiến thuật trước khi bung toàn bộ bài tẩy tại mặt trận của FIFA.

"Của để dành" của HLV Kim Sang-sik

Trước những toan tính từ các đối thủ, HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có cơ sở để tự tin. Trong đợt tập trung lần này, chiến lược gia người Hàn Quốc thậm chí vẫn chưa cần dùng đến nhiều nhân tố nổi bật.

HLV Kim Sang-sik đang có dàn cầu thủ ưng ý để tranh tài tại ASEAN Cup 2026.

Những gương mặt như bộ đôi hậu vệ Khoa Ngo (Công an TPHCM), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC) tạm vắng mặt vì chấn thương, hay Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Filip (Công an Hà Nội) được tạo điều kiện ở lại phục vụ CLB tại giải châu Á. Đẳng cấp của những cái tên này là không phải bàn cãi và họ chính là "của để dành" chiến lược cho đấu trường FIFA ASEAN Cup tiếp theo.

Trước mắt, danh sách hiện tại đã đủ mang lại sự an tâm cho ban huấn luyện. Sân chơi ASEAN Cup sắp tới sẽ là bước chạy đà hoàn hảo để tuyển Việt Nam rà soát đội hình, hướng tới những mục tiêu xa và lớn hơn trong năm 2026.

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