U23 Việt Nam gặp lại Uzbekistan ở ASIAD 20

Ngày 23-7, Ban tổ chức ASIAD 20 đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho nhiều nội dung thi đấu tại Đại hội. Ở môn bóng đá nam, đội tuyển U23 Việt Nam vào bảng C cùng với Uzbekistan, Philippines và Kuwait.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tham dự lễ bốc thăm. Ảnh: BTC

Theo kế hoạch ban đầu thì môn bóng đá nam ASIAD 20 có 16 đội tham dự, nhưng do U23 Iraq rút lui vào giờ chót nên chỉ còn 15 đội. Các đội được chia vào 4 bảng, trong đó có một bảng 3 đội. Ở vòng bảng các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng, chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào tứ kết. Từ vòng tứ kết, các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp.

Trước lễ bốc thăm, U23 Việt Nam được phân vào nhóm hạt giống số 1 nhờ thành tích tốt ở VCK U23 châu Á 2026 mới đây, vì thế đã sớm tránh được 3 đội mạnh là Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với U23 Uzbekistan, U23 Philippines và U23 Kuwait. Kết quả được xem là chấp nhận được với các cầu thủ Việt Nam.

U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan nhiều lần gặp nhau trong những năm gần đây. Ảnh: VFF

Theo đánh giá thì đây là bảng đấu vừa sức, nhưng đó là tính theo đội hình vừa tham dự VCK U23 châu Á 2026. Còn nếu theo phương án cử đội hình nòng cốt là U21 cùng một số cầu thủ U23 tăng cường thì khó để nói trước điều gì với U23 Việt Nam tại Đại hội lần này. Bởi lãnh đạo VFF cũng như HLV Kim Sang-sik đã xác định không cử đội hình tốt nhất tham dự ASIAD 20 mà ưu tiên cho lứa U21 để chuẩn bị dần cho SEA Games 2027 và vòng loại U23 châu Á 2028.

Các bảng còn lại gồm: Nhật Bản, Thái Lan, Kyrgysztan, Hồng Kông (Trung Quốc) - bảng A; Trung Quốc, UAE, Iran, CHDCND Triều Tiên - bảng B; Hàn Quốc, Saudi Arabia và Qatar - bảng D.

QUỐC CƯỜNG