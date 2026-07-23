HLV Timor Leste muốn xây dựng lối chơi kiểm soát bóng như Tây Ban Nha

HLV Jose Pedro khẳng định Timor Leste sẽ theo đuổi triết lý kiểm soát bóng lấy cảm hứng từ Tây Ban Nha, dù thừa nhận khoảng cách về trình độ còn rất lớn.

HLV Jose Pedro của Timor Leste đánh giá cao tuyển Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Phát biểu trong buổi họp báo tối 23-7, HLV Jose Pedro cho biết: "Nếu phải so sánh Timor Leste với một đội bóng ở World Cup, tôi chọn Tây Ban Nha. Dù trình độ của chúng tôi còn cách rất xa họ, tôi luôn hâm mộ lối chơi kiểm soát bóng của người Tây Ban Nha. Tôi muốn các học trò kiểm soát bóng nhiều nhất có thể. Việc làm chủ quả bóng là con đường tốt nhất để tiếp cận khung thành đối phương và tạo ra cơ hội. Tôi đang xây dựng Timor Leste theo định hướng đó để tạo nên một tập thể tốt nhất trong khả năng của mình".

Đội tuyển Việt Nam trở lại ASEAN Cup với vị thế đương kim vô địch sau chức vô địch năm 2024 và tiếp tục được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương. Trong khi đó, Timor Leste giành quyền dự vòng chung kết sau chiến thắng 6-1 trước Brunei ở vòng play-off. Đây là lần thứ năm đội bóng này góp mặt tại giải, nhưng họ vẫn chưa từng vượt qua vòng bảng sau bốn lần tham dự trước đó.

Bảng A còn có Indonesia, Singapore và Campuchia, hứa hẹn cuộc cạnh tranh quyết liệt cho hai suất vào bán kết. Do chưa đủ điều kiện tổ chức các trận đấu quốc tế chính thức trên sân nhà, Timor Leste sẽ tiếp đón các đối thủ tại Chonburi (Thái Lan), trong đó có màn chạm trán Việt Nam ở lượt trận mở màn vào lúc 20g30 ngày 24-7.

Bên cạnh triết lý thi đấu, HLV Jose Pedro cũng đánh giá cao sức mạnh của Việt Nam, đương kim vô địch ASEAN Cup. Theo ông, ba cầu thủ nhập tịch gồm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc giúp hàng công Việt Nam trở nên nguy hiểm hơn, nhưng yếu tố đáng gờm nhất vẫn là sự gắn kết trong lối chơi tập thể.

Timor Leste có thời gian chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 ngắn

"Chúng tôi tôn trọng Việt Nam, đội bóng đang là nhà đương kim vô địch. Ba cầu thủ nhập tịch mang tới sự khác biệt lớn và nâng cao chất lượng chuyên môn cho hàng công. Tuy nhiên, Việt Nam sở hữu một tập thể đồng đều ở cả ba tuyến chứ không chỉ phụ thuộc vào ba nhân tố này. Họ thi đấu rất gắn kết từ hàng phòng ngự, hàng tiền vệ cho đến hàng tấn công. Ba cầu thủ nhập tịch có thể tạo ra đột biến bất kỳ lúc nào, nhưng sức mạnh cốt lõi của Việt Nam nằm ở tính tập thể", ông nhấn mạnh..

Dù vậy, HLV Jose Pedro tin rằng tinh thần đoàn kết sẽ là điểm tựa lớn nhất để Timor Leste hướng đến kết quả tích cực. Nhà cầm quân 47 tuổi tiếp lời: "Sức mạnh lớn nhất của Timor Leste nằm ở tinh thần đoàn kết và tính tập thể. Chúng tôi vận hành như một khối thống nhất chứ không dựa vào cá nhân nào. Toàn đội đã thể hiện điều đó ở vòng loại trước Brunei. Việc tập luyện và chiến đấu cùng nhau giúp chúng tôi giành vé vào vòng bảng. Chỉ có tinh thần tập thể mới giúp chúng tôi tạo nên bất ngờ trước một đối thủ rất mạnh như Việt Nam".

Nhà cầm quân này cũng thừa nhận Timor Leste là đội có quỹ thời gian chuẩn bị ngắn nhất trước giải. Tuy nhiên, ông khẳng định toàn đội đã nỗ lực tối đa để sẵn sàng cho mục tiêu khởi đầu thuận lợi và tạo dấu ấn tại giải đấu.

Ở buổi họp báo, đội trưởng Anizo Correia cũng thể hiện quyết tâm cao trước trận mở màn: "Chúng tôi dành sự tôn trọng lớn cho các đội bóng mạnh trong bảng đấu. Timor Leste không tới đây chỉ để tham dự. Toàn đội mang theo mục tiêu rõ ràng. Dù rất tôn trọng Việt Nam, chúng tôi chỉ hướng tới một mục tiêu duy nhất là chiến thắng".

HỮU THÀNH