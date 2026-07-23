HLV Kim Sang-sik tự tin trước trận ra quân của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam sẽ khởi đầu mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân Chonburi (Thái Lan) trước đội chủ nhà Timor Leste vào tối 24-7. Đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng A và HLV Kim Sang-sik cùng các học trò hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Thầy trò đội tuyển Việt Nam hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trước Timor Leste. Ảnh: ANH KHOA

Phát biểu mở đầu buổi họp báo vào ngày 23-7, HLV Kim Sang-sik nói: “Trước tiên, tôi cảm thấy rất vinh dự khi đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu năm nay. Đồng thời, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng với mục tiêu chiến thắng giải đấu, cũng như tràn đầy tự tin có thể thể hiện tốt điều đó.

Đối với một giải đấu Cúp, trận đấu đầu tiên luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Do đó, tôi cùng các cầu thủ sẽ chuẩn bị thật tốt để hướng đến chiến thắng trong trận đấu ngày mai".

Đánh giá về đối thủ Timor Leste, HLV Kim Sang-sik cho biết: "Chúng tôi phân tích rất nhiều về họ. Ở giải đấu lần này, Timor Leste đưa vào sân nhiều cầu thủ trẻ. Họ sở hữu khả năng di chuyển và phạm vi hoạt động rộng trên sân.

Đội tuyển Việt Nam tập nhẹ trước trận ra quân vào tối 24-7.

Đối với đối thủ này, chúng tôi phải ngăn chặn các đợt tấn công của họ một cách tổ chức. Đồng thời, tuyển Việt Nam cũng phát hiện nhiều điểm yếu của đối thủ. Nếu chúng tôi khai thác tốt những điểm yếu đó, đội sẽ ghi được nhiều bàn thắng và giành thắng lợi".

Thực lực của đội tuyển Việt Nam hiện tại quy tụ nhiều cầu thủ tốt nhất, giàu kinh nghiệm để sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Áp lực của nhà đương kim vô địch cũng tạo thử thách nhiều cho nhà cầm quân người Hàn Quốc, ông chia sẻ: “Điều này có thể tạo ra một chút áp lực, nhưng chúng tôi sẽ chuyển hóa áp lực đó thành sự tự tin để bước vào giải đấu. Các cầu thủ từng đăng quang nên họ hiểu rất rõ cảm giác chiến thắng. Nếu các cầu thủ thi đấu tập trung và nỗ lực hết mình, chúng tôi có thể giành chiến thắng ở từng trận đấu một để hướng tới mục tiêu chung".

“Mục tiêu hướng tới chức vô địch là đương nhiên, nhưng trước mắt chúng tôi phải tập trung giải quyết từng trận đấu", HLV Kim Sang-sik khẳng định.

QUỐC CƯỜNG