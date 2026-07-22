Xuân Mạnh quyết tâm cùng đội tuyển bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup

Hai cầu thủ không tham gia tập luyện cùng toàn đội là thủ môn Đặng Văn Lâm do bị đau nhẹ và tiền đạo Nguyễn Tài Lộc vì căng cơ bắp chân. Theo đánh giá của bộ phận y tế, cả hai chỉ gặp vấn đề không đáng ngại và dự kiến sẽ trở lại tập luyện bình thường trong buổi tập ngày mai.