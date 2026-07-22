Xuân Mạnh quyết tâm cùng đội tuyển bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup

Đội tuyển Việt Nam đã ra sân tập buổi thứ hai tại Chonburi, buổi tập chủ yếu để đội tuyển rèn lại đấu pháp, các phương án tổ chức tấn công trước cuộc so tài cùng đội chủ nhà Timor Leste vào tối 24-7.
Đội tuyển Việt Nam trên sân tập tại Chonburi (Thái Lan) vào chiều 22-7. Ảnh: ANH KHOA
Trước buổi tập, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã có những chia sẻ với truyền thông về quá trình chuẩn bị của đội tuyển. Anh cho biết: “Toàn đội đã có quá trình chuẩn bị rất tốt. Chúng tôi có hai tuần tập huấn tại Hàn Quốc, thi đấu các trận đấu tập và trận giao hữu với Myanmar. Đó là bước chạy đà quan trọng để hướng tới ASEAN Cup 2026”. Chia sẻ về nội dung tập luyện, Xuân Mạnh cho biết Ban huấn luyện đang tập trung hoàn thiện khả năng tổ chức phòng ngự, đặc biệt là sự phối hợp và bọc lót giữa các vị trí, đồng thời tiếp tục rèn luyện các phương án tấn công. “HLV đang tập trung nhiều vào khâu phòng ngự, đặc biệt là khả năng phối hợp, hỗ trợ và bọc lót giữa các cầu thủ. Song song với đó, toàn đội cũng tiếp tục rèn luyện các phương án tấn công để có sự chuẩn bị tốt nhất”, Xuân Mạnh cho biết. Nói về những thay đổi ở hàng phòng ngự khi đội trưởng Đỗ Duy Mạnh không thể góp mặt, Phạm Xuân Mạnh khẳng định các cầu thủ đang có sự gắn kết và thường xuyên trao đổi với nhau để nâng cao sự ăn ý: “Các cầu thủ ở hàng phòng ngự luôn trao đổi với nhau trên sân để có sự phối hợp tốt nhất. Ban huấn luyện cũng đã chuẩn bị rất kỹ nhằm giúp toàn đội duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự”. Timor Leste sẽ là đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Xuân Mạnh cho biết ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam vẫn ưu tiên hoàn thiện lối chơi của chính mình trước khi bước vào phân tích đối thủ. “Hiện tại toàn đội đang tập trung hoàn thiện lối chơi và các phương án chiến thuật của mình. Ban huấn luyện sẽ có những phân tích cụ thể về Timor Leste vào thời điểm phù hợp”, Xuân Mạnh chia sẻ. Nói về áp lực của nhà đương kim vô địch, Phạm Xuân Mạnh chia sẻ: “Vô địch đã khó, bảo vệ chức vô địch còn khó hơn. Các đội bóng trong khu vực đều có sự tiến bộ và rất mạnh. Tuy nhiên, toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt, luôn đoàn kết và hỗ trợ nhau trong từng buổi tập để bước vào giải với quyết tâm và tinh thần cao nhất”.
Hai cầu thủ không tham gia tập luyện cùng toàn đội là thủ môn Đặng Văn Lâm do bị đau nhẹ và tiền đạo Nguyễn Tài Lộc vì căng cơ bắp chân. Theo đánh giá của bộ phận y tế, cả hai chỉ gặp vấn đề không đáng ngại và dự kiến sẽ trở lại tập luyện bình thường trong buổi tập ngày mai.
QUỐC CƯỜNG - Ảnh: ANH KHOA