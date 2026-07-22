Văn Lâm bất ngờ vắng mặt, Tài Lộc phải tập riêng

Chiều 22-7, đội tuyển Việt Nam ra sân tập buổi thứ hai tại Chonburi (Thái Lan) để chuẩn bị cho cuộc so tài với Timor Leste vào ngày 24-7. Đáng chú ý buổi tập này vắng mặt thủ môn Đặng Văn Lâm, trong khi tiền đạo Nguyễn Tài Lộc phải tập riêng.

Tài Lộc phải tập riêng cùng bác sĩ Huy Thọ vào chiều 22-7. Ảnh: PHAN ÍCH

Trong khung thành của đội tuyển Việt Nam không có sự xuất hiện của thủ môn nhiều kinh nghiệm nhất trong đợt tập trung lần này là Văn Lâm, thay vào đó là chỉ có 2 thủ môn Lê Giang Patrik và Trung Kiên. Ở trận gặp Myanmar vừa qua, HLV Kim Sang-sik đã trao cơ hội cho Lê Giang bắt chính, như là dịp để thủ môn thuộc biên chế CLB Công an TPHCM thể hiện.

Lê Giang đã có màn ra mắt thành công khi cùng đội nhà thắng đậm 4-0, bản thân anh đã thi đấu khá an toàn. Đối thủ sắp tới là Timor Leste vốn không mạnh nên hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam có thể không gặp áp lực quá lớn. Nên nếu Lê Giang tiếp tục được trao cơ hội cũng không là vấn đề.

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Đáng lo là nguyên nhân vắng mặt của Văn Lâm liệu có vấn đề chấn thương nghiêm trọng hay không, bởi thủ môn thuộc biên chế CLB Ninh Bình vẫn đang được xem là sự lựa chọn an toàn cho ông Kim.

Cùng với đó, tiền đạo Tài Lộc phải tập riêng cùng bác sĩ của đội tuyển khi chân sút này có dấu hiệu căng cơ. Những chấn thương nhẹ ở đội tuyển thường được bác sĩ chú trọng và ban huấn luyện không mạo hiểm cho tập cùng đội tuyển, có thể một vài ngày là bình phục. Nhưng sự an toàn để tập phục hồi luôn ưu tiên hàng đầu.

QUỐC CƯỜNG