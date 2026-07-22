ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Singapore sẵn sàng đương đầu thử thách

Sau chuyến tập huấn khắc nghiệt kéo dài hai tuần tại Okinawa, Nhật Bản, đội tuyển quốc gia Singapore (biệt danh là "The Lions") đã sẵn sàng cho thử thách lớn nhất trong năm: ASEAN Cup 2026. Với sự dẫn dắt của HLV Gavin Lee, Singapore không chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng mà còn khao khát khẳng định lại vị thế của mình trước những đối thủ hàng đầu khu vực, đặc biệt là cuộc chạm trán đầy duyên nợ với đương kim vô địch Việt Nam.

Ảnh: FAS

"Sự chịu đựng cần thiết" trên đất Nhật

Từ ngày 6 đến 17-7, đội tuyển Singapore đã trải qua một lộ trình huấn luyện cường độ cao tại Okinawa. Thay vì tìm kiếm những trận giao hữu dễ dàng để lấy lại tự tin, HLV Gavin Lee đã chủ động đẩy các học trò vào thế khó khi đối đầu với các CLB Nhật Bản có trình độ cao như FC Ryukyu (hạng 3) và Okinawa SV (hạng 4), cùng một trận đấu kín với Albirex Niigata thuộc J2 League.

Dù nhận những thất bại sít sao (0-2 trước FC Ryukyu và 2-3 trước Okinawa SV), ông Lee khẳng định đây là "sự chịu đựng cần thiết". Chia sẻ với báo chí trong nước, chiến lược gia này cho biết các trận đấu được thiết kế để gây quá tải cho cầu thủ, buộc họ phải thích nghi với nhịp độ thi đấu liên tục trong suốt 90 phút trước những đối thủ mạnh hơn. "Chúng tôi muốn họ phải lộ ra những sơ hở, cảm thấy không thoải mái, thất vọng và thậm chí là nản lòng... Nếu có thể thích nghi với những trải nghiệm đó, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn khi bước vào giải đấu chính thức", ông HLV Gavin Lee nhấn mạnh.

ảnh: FAS

Trong khuôn khổ bảng A, Singapore sẽ lần lượt đối đầu với Campuchia, Timor-Leste, Việt Nam và Indonesia. Tuy nhiên, trận đấu được mong đợi nhất chắc chắn là chuyến làm khách đến Hà Nội vào ngày 31-7 để đối đầu với đương kim vô địch Việt Nam.

Đây không chỉ là một trận đấu vòng bảng thông thường mà còn là cơ hội để "Những chú Sư tử" gột rửa ký ức buồn tại Asean Cup 2024 trước đó. Khi đó, dưới thời HLV Tsutomu Ogura, Singapore đã lọt vào đến bán kết nhưng đã phải dừng bước sau thất bại nặng nề với tổng tỷ số 1-5 trước chính đội tuyển Việt Nam. Thất bại đó là một bài học đắt giá, nhưng cũng là động lực để Singapore cải tổ mạnh mẽ.

HLV Gavin Lee, người từng giữ vai trò trợ lý cho ông Ogura 2 năm trước tin rằng cán cân lực lượng giờ đây đã thay đổi. Ông hồi tưởng rằng chính giải đấu trước là bước ngoặt giúp các cầu thủ nhận ra họ hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu như Việt Nam hay Thái Lan. "Giải đấu đó là bước ngoặt đầu tiên cho thấy chúng tôi không hề ở xa trình độ của họ. Chúng tôi có thể cạnh tranh", ông Lee khẳng định đầy tự tin.

Việc đối đầu với Việt Nam ngay tại sân khách sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất cho hệ thống phòng ngự và bản lĩnh của Singapore sau chuyến tập huấn tại Nhật. Với việc Việt Nam đang giữ vững vị thế là ứng cử viên số một cho chức vô địch, một kết quả khả quan tại Hà Nội sẽ là lời khẳng định đanh thép cho sự tiến bộ của bóng đá đảo quốc sư tử.

Niềm tin từ tấm vé Asian Cup

Sự tự tin của Singapore không phải là không có cơ sở. Cuối năm ngoái, đội bóng này đã gây chấn động khi chính thức giành vé tham dự Asian Cup 2027 bằng thực lực của mình. Singapore cùng với Thái Lan, Việt Nam và Indonesia là bốn đại diện của Đông Nam Á góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục sắp tới.

Thành tích này đã tạo ra một cú hích tinh thần cực lớn. HLV Gavin Lee chia sẻ: "Trong nội bộ đội bóng, có một động lực thôi thúc rằng chúng tôi đã làm tốt và muốn tiếp tục duy trì điều đó. Chúng tôi muốn tiếp tục tiến bộ và xây dựng nền móng vững chắc".

Lịch thi đấu của Singapore tại ASEAN Cup 2026 sẽ rất dày đặc với 3 trận đấu đầu tiên trong vòng 8 ngày. Sau trận mở màn gặp Campuchia (24-7) và trận tiếp đón Timor-Leste trên sân nhà Jalan Besar (27-7), đội quân của ông Lee sẽ phải lập tức di chuyển sang Việt Nam. Với lịch trình này, thể lực tích lũy được từ "lò luyện" Okinawa sẽ là chìa khóa để họ vượt qua giai đoạn vòng bảng.

Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 30 năm thành lập giải vô địch Đông Nam Á, giải đấu được cho là khởi nguồn từ Singapore với cái tên Tiger Cup và Singapore từng là thế lực thống trị với 4 lần đăng quang vào các năm 1998, 2004, 2007 và 2012, chỉ xếp sau Thái Lan (7 lần vô địch).

HLV Gavin Lee, một người lớn lên cùng những ký ức hào hùng của bóng đá Singapore, hiểu rất rõ giá trị của giải đấu này đối với người hâm mộ quê nhà. "Mọi trận đấu trong giải này đều giống như một trận chung kết", ông nói. Đối với Singapore, hành trình tại ASEAN Cup 2026 không chỉ là việc tìm kiếm danh hiệu thứ 5 mà còn là để chứng minh rằng "Những chú Sư tử" đã thực sự trở lại sau những năm tháng thăng trầm.

HỒ VIỆT