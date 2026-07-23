Bóng đá trong nước

ASIAD 20: Đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng "tử thần"

SGGPO

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nữ ASIAD 20, đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng đấu khá “xương” khi cùng với đội chủ nhà Nhật Bản cùng với Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa.

Đội tuyển nữ Nhật Bản được đánh giá rất mạnh ở bảng A. Ảnh: VFF
Đội tuyển nữ Nhật Bản được đánh giá rất mạnh ở bảng A. Ảnh: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam đang vào giai đoạn mang tính chuyển giao ở khu kỹ thuật khi HLV kỳ cựu Mai Đức Chung rút lui và bàn giao lại cho đàn em Hoàng Văn Phúc. Cựu HLV trưởng đội U23 Việt Nam sẽ có giải đấu ra mắt tại đấu trường ASIAD 20 mà theo kết quả bốc thăm mới đây thì lắm thử thách đang chờ đón.

Ở bảng A, ngoài đội tuyển Nhật Bản quá mạnh khi vừa là chủ nhà và là ứng viên số 1 cho tấm Huy chương vàng thì hai đội còn lại là “kỳ phùng địch thủ” của đội tuyển nữ Việt Nam. Thái Lan vốn đang mạnh trở lại sau giai đoạn chuyển tiếp lực lượng, trong khi Đài Bắc Trung Hoa gần đây hay “gieo sầu” cho các cô gái Việt Nam.

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Các bảng còn lại: Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Bangladesh, Myanmar - bảng B; Trung Quốc, Philippines, Uzbekistan, Hồng Kông (Trung Quốc) - bảng C. ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 19-9 đến 4-10, tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Đội tuyển Việt Nam sẽ sớm đi vào tập trung ngay sau khi kết thúc giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Việc nhiều trụ cột đang dần bị tuổi tác chi phối cũng là bài toán khó cho Ban huấn luyện khi mà ASIAD sẽ gặp những đối thủ mạnh, khác nhiều so với đấu trường khu vực Đông Nam Á.

LÊ ANH

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Cúp Thái Sơn Bắc 2026 ASIAD 20 Đội U23 Việt Nam CHDCND Triều Tiên Đội tuyển nữ Việt Nam Khu kỹ thuật Đội tuyển Nhật Bản Kỳ phùng địch thủ Đài Bắc Trung Hoa Hoàng Văn Phúc

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