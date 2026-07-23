6 cầu thủ trẻ đáng xem ở ASEAN Cup 2026

Giải Vô Địch Đông Nam Á 2026 (diễn ra từ 24-7 đến 26-8) sẽ chứng kiến các đội bóng sử dụng đội hình không mạnh nhất vì giải đấu nằm ngoài lịch thi đấu quốc tế của FIFA. Các đội Đông Nam Á buộc phải dựa nhiều vào cầu thủ trẻ và tài năng nội địa. Dưới đây là 6 ngôi sao trẻ của các đối thủ đáng để theo dõi.

Ảnh: VFF

Nguyễn Đình Bắc (Việt Nam)

Ngôi sao đang lên của bóng đá Việt Nam Nguyễn Đình Bắc đã xây dựng được danh tiếng không chỉ ở khu vực mà còn ở đấu trường châu lục. Tại VCK U-23 châu Á hồi tháng 1, tiền đạo chạy cánh 21 tuổi này đã giành danh hiệu Vua phá lưới với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo. Anh cũng là đội trưởng giúp U-23 Việt Nam giành hạng ba sau khi thắng Hàn Quốc trên chấm phạt đền. Ở cấp độ câu lạc bộ, chân sút của Công An Hà Nội ghi 10 bàn và 5 kiến tạo trong mùa giải vô địch V-League 2025-26.

Dù phải cạnh tranh với các tiền đạo nhập tịch như Xuân Son, Đình Bắc vẫn biết cách tỏa sáng khi vào sân từ ghế dự bị, như pha kiến tạo và ghi bàn trên chấm phạt đền trong trận giao hữu thắng Myanmar 4-0 ngày 18-7.

Marselino Ferdinan (Indonesia)

Có lẽ là cầu thủ nổi tiếng nhất trong danh sách này, Marselino Ferdinan đã là ngôi sao tại ASEAN khi giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất AFF Cup 2022. Dù mới 21 tuổi, anh đã có 38 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi 5 bàn, trong đó có cú đúp giúp Indonesia gây sốc khi đánh bại Saudi Arabia 2-0 tại vòng loại World Cup hồi năm 2024.

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Sự đa năng cho phép Marselino chơi ở nhiều vị trí trên hàng công và tiền vệ trung tâm. Sự nghiệp câu lạc bộ của anh từng trải qua các bến đỗ ở Bỉ, Anh và Slovakia nhưng thiếu cơ hội ra sân thường xuyên. Một màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu lần này có thể là đòn bẩy giúp anh khởi động lại sự nghiệp, đặc biệt nếu giúp Indonesia lần đầu tiên vô địch giải đấu.

Sandro Reyes (Philippines)

Philippines đã lựa chọn phương án trẻ hóa đội hình cho giải đấu năm nay. Chiến dịch của “Những chú chó Azkals” sẽ dựa vào tiền vệ công 23 tuổi Sandro Reyes, người đã có hơn 30 lần khoác áo đội tuyển.

Reyes, người từng tạo dấu ấn khi mới 9 tuổi trong lò đào tạo Barcelona, là một trong số ít cầu thủ ở giải đấu này thi đấu tại châu Âu. Anh khoác áo FC Gutersloh (giải hạng Tư Đức) từ năm 2024. Đây sẽ là kỳ AFF Cup thứ ba của Reyes, và anh hy vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng sau khi ghi 2 bàn và là cầu thủ nổi bật nhất giúp Philippines lọt vào bán kết năm 2024.

PHOTO: SANDRO REYES/INSTAGRAM

Yotsakorn Burapha (Thái Lan)

Kể khi rời Hougang United (Singapore Premier League) tháng 12-2025 để trở về Thái Lan, Yotsakorn Burapha đã cho thấy tiềm năng trở thành trung phong tương lai của "Voi Chiến". Tiền đạo 21 tuổi thuộc biên chế Chonburi ghi 5 bàn và 6 kiến tạo trong 13 trận tại Thai League mùa vừa qua.

Ở cấp độ trẻ, Yotsakorn đã tự khẳng định mình với 7 bàn thắng, trong đó có cú đúp vào lưới Singapore giúp Thái Lan thắng 3-0 ở vòng bảng, và giành danh hiệu Vua phá lưới SEA Games 2025 trên sân nhà (HCB). Dù chưa được triệu tập lên đội tuyển kể từ năm 2023, AFF Cup năm nay - nơi Thái Lan thiếu vắng nhiều trụ cột - là sân khấu hoàn hảo để anh thể hiện khả năng săn bàn.

YOTSAKORN BURAPHA/FACEBOOK

Ubaidullah Shamsul (Malaysia)

Giữa lúc bóng đá Malaysia đang chìm trong bê bối của các cầu thủ nhập tịch sử dụng giấy tờ giả, những cầu thủ thuần Malaysia như Ubaidullah Shamsul đang tìm cách khẳng định tương lai.

Trung vệ 22 tuổi này mới có 5 lần khoác áo "Hổ Mã Lai" nhưng đã thể hiện sự chững chạc với phong cách chơi bóng chắc chắn, đĩnh đạc. Là trụ cột của Terengganu tại Malaysia Super League, Ubaidullah được xem là ứng viên đội trưởng tương lai khi từng đeo băng thủ quân ở các cấp độ trẻ. Màn trình diễn ấn tượng tại giải lần này sẽ giúp giá trị của anh tăng cao, nhất là khi các CLB từ Malaysia và Thái Lan đang để mắt tới anh.

Ilhan Fandi (Singapore)

Ilhan Fandi (Singapore)

Singapore đang trong tiến trình trẻ hóa đội tuyển và ngôi sao sáng nhất trong số những gương mặt trẻ là Ilhan Fandi. Người em của trung vệ Ikhsan Fandi (đều là con của huyền thoại Admad Fandi), Ilhan đã ghi bàn quyết định giúp Singapore giành vé dự Asian Cup. Chia sẻ với giới truyền thông, Ilhan tự tin nói: "Ikhsan vắng mặt là tổn thất lớn, nhưng bất kể điều đó, tôi phải tỏa sáng mỗi khi ra sân. Tôi cảm thấy nhạy bén và thoải mái hơn ở đội tuyển". Ở tuổi 23, áp lực đè nặng lên đôi vai cầu thủ mang dòng máu danh thủ, nhưng Ilhan đã cho thấy bản lĩnh vượt trội ở những trận đấu lớn.

HỒ VIỆT