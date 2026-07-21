Tuyển thủ U23 Việt Nam đưa SLNA vào bán kết U21 quốc gia

Chiều 21-7, vòng tứ kết U21 quốc gia 2026 khép lại với việc xác định đủ 4 đội góp mặt ở bán kết gồm Hà Nội, Thể Công Viettel, HAGL và SLNA.

Niềm vui của các cầu thủ SLNA. ẢNH: TÂM HÀ

Trong đó, tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Quang Vinh ghi bàn ở những phút bù giờ hiệp 2, góp công giúp SLNA đánh bại Đà Nẵng 3-1 để giành vé đi tiếp. Quang Vinh là một trong những gương mặt tiềm năng tại giải, khi từng được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam trong đợt tập trung FIFA Days hồi tháng 3-2026.

Trước đó, SLNA nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo lợi thế ngay từ phút thứ 4. Phùng Văn Nam tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số, giúp đội bóng xứ Nghệ có khởi đầu thuận lợi. Đến phút 38, từ tình huống phạt góc, Bùi Thành Đức dứt điểm đẹp mắt nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp 2, Đà Nẵng nỗ lực vùng lên và được hưởng quả phạt đền ở phút 69. Lê Văn Quang Duyệt thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, mở ra hy vọng cho đại diện đến từ sông Hàn. Tuy nhiên, khi Đà Nẵng dồn đội hình tìm bàn gỡ, SLNA đã tung đòn kết liễu với bàn thắng của Quang Vinh.

Chủ nhà PVF và HAGL tạo nên cặp tứ kết hấp dẫn

Ở trận tứ kết còn lại diễn ra cùng ngày, HAGL và PVF tạo nên thế trận cân bằng trong suốt 90 phút. Hai đội không thể ghi bàn và buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Tại đây, các cầu thủ HAGL bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 4-2, trở thành đội bóng thứ tư góp mặt ở bán kết.

Trước đó một ngày (20-7), Hà Nội vượt qua CAHN sau loạt sút luân lưu với tỷ số 4-2, sau khi hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức. Trong khi đó, Thể Công Viettel đánh bại nhà đương kim vô địch PVF-CAND với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công của Hoàng Khanh.

Vòng bán kết U21 quốc gia 2026 diễn ra vào ngày 23-7 với hai cặp đấu giữa SLNA với Hà Nội và Thể Công Viettel gặp HAGL.

HỮU THÀNH