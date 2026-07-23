Cựu vương Nam Định gia cố lực lượng cho mùa bóng mới

Sau mùa giải không thành công trên các mặt trận, đội bóng thành Nam đang dần làm mới lực lượng trước mùa bóng 2026-2027, mùa bóng mà họ hạ quyết tâm trở lại cuộc đua top đầu.

Sau khi chia tay Hà Nội FC, Tuấn Hải chuyển sang làm đồng đội Xuân Son trên hàng công Nam Định ở mùa bóng tới.

Ngày 22-7, CLB Nam Định đã công bố 2 bản hợp đồng mới liên quan đến ngoại binh là trung vệ Felix Eboa Eboa và tiền vệ tấn công Ezequiel Santos.

Theo thông tin thì trung vệ Felix Eboa Eboa sinh năm 1997, mang hai quốc tịch Pháp và Cameroon. Anh có chiều cao 1,86 m trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của Paris Saint-Germain trước khi khoác áo các đội trẻ và đội B của đội bóng thủ đô nước Pháp. Sau đó, anh chuyển sang Guingamp và có cơ hội thi đấu tại Ligue 1.

Kinh nghiệm trận mạc và từ thi đấu tại một trong những giải vô địch danh giá tại châu Âu, Felix Eboa Eboa được kỳ vọng sẽ tram những điểm yếu ở hàng phòng ngự mà Nam Định để lộ trong mùa bóng vừa qua.

Tiền vệ Ezequiel Santos sinh năm 1998, mang quốc tịch Brazil, từng thi đấu cho các CLB Botafogo, Cruzeiro và Sport Recife. Cầu thủ sinh năm 1998 cũng từng chinh chiến tại châu Á khi khoác áo Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản).

Nam Định thay đổi mạnh mẽ dàn ngoại binh sau mùa giải gây nhiều thất vọng

Mùa bóng 2025-2026 đối với Nam Định là không thành công khi được đầu tư rất lớn để đem về hàng chục ngoại binh nhưng đã không đạt thành tích như mong đợi. Cùng với đó là sự khủng hoảng ở cabin chỉ đạo khi liên tục thay HLV trưởng đã làm cho đội mất đi sự ổn định.

Bên cạnh việc củng cố lại dàn ngoại binh và thu hẹp lại số lượng khi mùa tới không còn tham dự đấu trường Đông Nam Á cũng như châu Á, đội bóng thành Nam cũng vừa có thêm một loạt hợp đồng mới như Nguyễn Công Sơn, Phạm Tuấn Hải, Việt kiều Mỹ Reece Minh Kai, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, hậu vệ Đàm Tiến Dũng, tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh.

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QUỐC CƯỜNG