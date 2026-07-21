Cầu thủ mang dòng máu Hà Lan muốn Indonesia vô địch ASEAN Cup

Tiền vệ Thom Haye khẳng định mục tiêu lớn nhất của Indonesia tại ASEAN Cup 2026 là giành chức vô địch, qua đó chấm dứt chuỗi 6 lần về nhì của đội tuyển xứ vạn đảo.

Tiền vệ Thom Haye khát khao cùng Indonesia phá dớp thua chung kết ASEAN Cup. ẢNH: FBNV

“Indonesia đến ASEAN Cup 2026 để cạnh tranh chức vô địch. Chúng tôi không ngại nói về mục tiêu ấy. Toàn đội có nhiều cầu thủ từng thi đấu ở những trận cầu lớn, kể cả chung kết. Tất cả đều hiểu lịch sử của đội tuyển và quyết tâm chứng minh giá trị của mình”, Thom Haye chia sẻ trong buổi tập của Indonesia tại Trung tâm bóng đá Bali United.

Indonesia đã có gần 2 tuần tập huấn tại Bali dưới sự dẫn dắt của HLV John Herdman. Từ danh sách sơ bộ gồm 47 cầu thủ, lực lượng hiện được rút gọn còn khoảng một nửa. Giáo án tập luyện được đánh giá có cường độ cao và đòi hỏi nền tảng thể lực tốt, nhằm giúp các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất trước ngày khai màn giải đấu.

Dù Indonesia chưa từng vô địch sau 6 lần góp mặt ở chung kết ASEAN Cup (tên gọi trước đây là Tiger Cup và AFF Cup), Thom Haye tin rằng toàn đội hiện sở hữu đủ chất lượng để hướng đến mục tiêu cao nhất.

Tiền vệ sinh năm 1995 tiếp lời: “Điều quan trọng lúc này là tập trung vào quá trình chuẩn bị thay vì nghĩ quá nhiều đến các đối thủ. Như HLV đã nói, nếu muốn đạt được điều gì đó, chúng tôi phải tập trung vào từng trận đấu”.

Tại ASEAN Cup 2026, Indonesia nằm ở bảng A cùng đương kim vô địch Việt Nam, Campuchia, Timor Leste và Singapore. Việt Nam được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp khi bổ sung thêm nhiều gương mặt chất lượng, trong đó có các cầu thủ nhập tịch và Việt kiều. Tuy nhiên, ban huấn luyện cùng các cầu thủ Indonesia vẫn ưu tiên hoàn thiện lối chơi trước khi tính đến từng đối thủ cụ thể.

Thom Haye sinh năm 1995 tại Hà Lan và hiện khoác áo Persib Bandung tại Giải VĐQG Indonesia. Anh có ông bà ngoại là người Indonesia và từng khoác áo U17 Hà Lan tham dự vòng chung kết U17 châu Âu năm 2012.

Cuối năm 2023, Haye bắt đầu quá trình nhập tịch để đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Indonesia. Tháng 3-2024, anh lần đầu được triệu tập lên tuyển quốc gia tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Trong trận ra mắt gặp Việt Nam trên sân Mỹ Đình, Haye kiến tạo để Jay Idzes mở tỷ số, góp phần giúp Indonesia thắng 3-0, qua đó lần đầu tiên giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á.

Theo kế hoạch, Indonesia sẽ có một trận giao hữu với Bali United trước khi bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026. Đội bóng của HLV John Herdman được nghỉ lượt trận đầu tiên, sau đó lần lượt gặp Campuchia (ngày 27-7), Timor Leste (ngày 31-7), Việt Nam (ngày 3-8) và Singapore (ngày 7-8).

HỮU THÀNH