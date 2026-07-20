Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn dự khán trận chung kết World Cup 2026

Cùng với lãnh đạo các Liên đoàn bóng đá thành viên của FIFA, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã dự khán trận chung kết World Cup 2026.

Ông Trần Quốc Tuấn cùng lãnh đạo các LĐBĐ quốc gia tại châu Á tại sân vận động MetLife.

Nhận lời mời từ Chủ tịch FIFA – Gianni Infantino, Chủ tịch VFF – Trần Quốc Tuấn đã đến Mỹ để theo dõi màn so tài, lễ bế mạc và trao cúp vàng vô địch World Cup 2026, diễn ra tại sân vận động MetLife (Mỹ) giữa hai đội tuyển Argentina và Tây Ban Nha.

Trong khuôn khổ sự kiện, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã tham dự buổi tiệc chiêu đãi dành cho lãnh đạo các liên đoàn thành viên của FIFA. Ngoài những chia sẻ đến từ Chủ tịch FIFA, các nhà quản lý từ liên đoàn thành viên có thêm dịp để trao đổi về những định hướng phát triển của bóng đá mỗi quốc gia.

Trước đó, Chủ tịch VFF cũng đã có mặt dự khán lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico. Việc người đứng đầu VFF hiện diện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở cả trận khai mạc và chung kết không chỉ là một nghi thức ngoại giao, mà còn phản ánh uy tín của bóng đá Việt Nam trong mắt các tổ chức quốc tế.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đang đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng tại tổ chức bóng đá quốc tế: Ủy viên Ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA; Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Chủ tịch Uỷ ban Thi đấu của AFC và AFF, đồng thời là Ủy viên Ban tổ chức AFC Asian Cup nhiệm kỳ 2023-2027. Mới đây nhất, ông Trần Quốc Tuấn được AFC tín nhiệm trao cương vị Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam Asiad 2026 tại Nagoya (Nhật Bản).

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