Đội nữ TPHCM I bất bại ở lượt đi giải VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026

Không nằm ngoài dự đoán, các cầu thủ nữ TPHCM đã giành chiến thắng 3-2 trên sân Hà Nam vào tối 19-7 để thẳng tiến ở ngôi đầu bảng. HLV Kim Chi và các học trò như vô đối ở lượt đi với thành tích bất bại.

TPHCM I thẳng tiến ở ngôi đầu bảng sau lượt đi với 16 điểm.

Phải làm khách trên sân của Phong Phú Hà Nam ở lượt đấu thứ 7 nhưng với thực lực mạnh hơn, các cầu thủ TPHCM I nhanh chóng có được điều mình cần. Ngay ở phút thứ 4, Nguyễn Thị Tuyết Ngân sớm có bàn thắng mở tỷ số trận đấu từ cú dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn Trần Thị Trang.

Bàn thua sớm đã ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của đội chủ nhà. Phút 29, hàng thủ Phong Phú Hà Nam thi đấu mất tập trung. K’Thủa dễ dàng vượt qua hai hậu vệ đối phương và dứt điểm uy lực nâng tỳ số lên 2-0 cho đại diện thành phố mang tên Bác. Phút 43, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Trần Thị Duyên lúng túng đưa bóng về lưới nhà sau đường căng ngang của cầu thủ đối phương.

Thanh Nhã và Vạn Sự lập công cho Hà Nội I trong chiến thắng cách biệt trước Than KSVN

Ngay đầu hiệp 2, Phong Phú Hà Nam tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 48, Y Za Lương đi bóng và kiến tạo rất hay, Nguyễn Thị Hồng Huế sút xa đẹp mắt rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho đội chủ nhà. Sau nhiều nỗ lực, Tạ Thị Thủy đánh đầu giúp cách biệt chỉ còn là 1 bàn cho Phong Phú Hà Nam. Thời gian còn lại, TPHCM I bảo vệ thành công kết quả và rời sân với 3 điểm trọn vẹn.

Trong khi đó, Hà Nội I tận dụng tốt lợi thế sân nhà trong cuộc đọ sức với Than KSVN và giành chiến thắng cách biệt 3-0. Các bàn thắng của Hà Nội I do công của Vạn Sự, Thanh Nhã và Hải Yến. Kết quả trên giúp Hà Nội I tiếp tục áp sát ngôi đầu bảng của TPHCM I với khoảng cách 3 điểm. Trận đấu muộn cùng ngày là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Thái Nguyên T&T và TP HCM II, đội chủ nhà giành chiến thắng cách biệt 5-0.

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LÊ ANH