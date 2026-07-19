Vòng 7 Giải Bóng Đá Nữ VĐQG 2026: Khó Cản Bước TPHCM I

Chiều nay (19-7), các trận đấu thuộc vòng 7 – vòng đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 sẽ đồng loạt diễn ra. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào cuộc đua ngôi đầu, nơi các cô gái TPHCM I đang nắm lợi thế lớn để xưng vương lượt đi.

TPHCM I đang thể hiện phong độ mạnh mẽ ở giải bóng đá nữ VĐQG 2026

TPHCM I: Thử thách cuối trên sân khách

Ngôi đầu bảng khó thoát khỏi tay các cô gái TPHCM I khi họ có chuyến làm khách trên sân của Phong Phú Hà Nam. Sau 5 lượt trận đã qua, nhà đương kim vô địch đang chễm chệ ở đỉnh bảng với 13 điểm cùng thành tích bất bại (4 thắng, 1 hòa). Sức mạnh của TPHCM I thời điểm này đến từ sự giao thoa lực lượng đầy thuận lợi. Đội hình của họ có chiều sâu lý tưởng và đảm bảo được tính liền mạch, kết dính giữa các tuyến.

Trận đấu này cũng khép lại chuỗi ngày hành quân xa nhà của cô trò HLV Kim Chi ở lượt đi. Đây sẽ là bước đệm quan trọng trước khi họ trở về sân nhà để thi đấu liền một mạch 5 trận liên tiếp ở lượt về. Đối thủ của họ – Phong Phú Hà Nam – hiện không quá mạnh và cũng đang trong giai đoạn chuyển giao, thử nghiệm lực lượng trẻ. Do đó, cơ hội để TPHCM I kéo dài mạch bất bại, thậm chí là rời sân Hà Nam với 3 điểm trọn vẹn, là cực kỳ rộng mở.

Hà Nội I và bài toán phong độ trước Than KSVN

Đứng ngay sau TPHCM I trên bảng xếp hạng là Hà Nội I với 10 điểm. Ở vòng đấu này, đội bóng thủ đô sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Than KSVN. Mục tiêu của Hà Nội I không gì khác ngoài một chiến thắng để tiếp tục phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch với đại diện phía Nam.

Trong quá khứ, Than KSVN luôn được xem là "khắc tinh" khó chịu của Hà Nội I. Tuy nhiên ở mùa giải năm nay, đội bóng vùng Mỏ đã suy giảm sức mạnh đáng kể sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột. Khó khăn lớn nhất của Hà Nội I lúc này lại nằm ở chính họ: sự ổn định. Đoàn quân áo thủ đô có thể chơi cực hay trước các đối thủ trực tiếp như TPHCM I hay Thái Nguyên T&T, nhưng lại dễ dàng để các đội bóng cửa dưới gây khó khăn. Nếu giải được bài toán phong độ, 3 điểm sẽ nằm chắc trong tay đội chủ nhà.

Thái Nguyên T&T phô diễn sức mạnh trước TPHCM II

Trận đấu còn lại của vòng 7 là cuộc đọ sức trên sân Thái Nguyên giữa đội chủ nhà và TPHCM II. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, Thái Nguyên T&T tiếp tục thực hiện cú đột phá lớn về mặt lực lượng ở mùa giải năm nay khi kích hoạt nhiều bom tấn, mang về hàng loạt cầu thủ kỳ cựu.

Đội bóng xứ Chè hiện tại là một trong những thách thức hàng đầu đối với bất kỳ ứng cử viên vô địch nào. Tiếp đón một TPHCM II non nớt kinh nghiệm trên thánh địa của mình, Thái Nguyên T&T được dự đoán sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành một chiến thắng áp đảo.

Lịch thi đấu Vòng 7 (Chiều 19-7-2026): Phong Phú Hà Nam vs TPHCM I (Sân Hà Nam)

Hà Nội I vs Than KSVN (Sân Hà Đông)

Thái Nguyên T&T vs TPHCM II (Sân Thái Nguyên)

QUỐC CƯỜNG