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U17 Thể Công Viettel I, PVF và Hà Nội giành vé vào tứ kết

SGGPO

Lượt trận cuối bảng A, VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 diễn ra vào ngày 20-7 đã xác định thêm Thể Công Viettel I và PVF (bảng A) theo chân Hà Nội (bảng C) vào tứ kết.

Trận thắng muộn của HA.GL trước PVF, không đủ giúp họ vào tứ kết.
Trận thắng muộn của HA.GL trước PVF, không đủ giúp họ vào tứ kết.

Trên sân Hàm Rồng 4, đội chủ nhà HA.GL khép lại hành trình tại giải bằng chiến thắng 1-0 trước PVF với pha lập công của Hà Thanh Phước An vào phút 32, giúp đội chủ nhà có 3 điểm đầu tiên. Dù vậy, chiến thắng muộn vẫn không giúp HA.GL cải thiện thứ hạng, họ vẫn dừng bước khi chỉ xếp cuối bảng. Trong khi đó dù nhận thất bại, PVF vẫn giành quyền vào tứ kết với vị trí nhì bảng A nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn SHB Đà Nẵng.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Hàm Rồng 5, Thể Công Viettel I hòa SHB Đà Nẵng 0-0 trong cuộc so tài căng thẳng. Mỗi đội đều phải thi đấu thiếu người khi Nguyễn Văn Trường (Thể Công Viettel I) nhận thẻ đỏ ở phút 30, còn Nguyễn Đặng Minh Liêm (SHB Đà Nẵng) bị truất quyền thi đấu từ phút 21.

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TC Viettel bị Đà Nẵng cầm hòa nhưng cũng đảm bảo được vị trí đầu bảng

Với kết quả này, Thể Công Viettel I đứng đầu bảng A với 5 điểm, PVF xếp thứ hai với 4 điểm và cùng giành quyền vào tứ kết. SHB Đà Nẵng cũng có 4 điểm nhưng xếp thứ ba do kém hiệu số bàn thắng bại, qua đó sẽ phải chờ kết quả lượt trận cuối ở các bảng B và C để biết có nằm trong nhóm hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất hay không.

Đến thời điểm hiện tại, ngoài hai đại diện của bảng A, Hà Nội cũng đã sớm giành vé vào tứ kết sau hai trận toàn thắng tại bảng C. Năm suất còn lại sẽ được xác định sau các lượt trận cuối của bảng B và bảng C.

Theo điều lệ giải, 8 đội vào tứ kết gồm hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

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LÊ ANH

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