U17 Hà Nội sớm giành vé vào tứ kết VCK U17 quốc gia 2026

Lượt trận thứ hai của bảng B và C tại VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 đã diễn ra vào chiều 19-7. Hà Nội tiếp tục thi đấu ấn tượng để trở thành đội đầu tiên giành quyền vào tứ kết sau hai trận toàn thắng. Trong khi đó cục diện ở bảng B tiếp tục gay cấn khi CLB TPHCM bất ngờ để thua PVF-CAND.

Các cầu thủ trẻ Hà Nội thể hiện sức mạnh sau 2 trận toàn thắng với tỷ số cách biệt ở bảng C.

Sau thất bại 0-1 trước CLB TPHCM ở trận ra quân, Sông Lam Nghệ An bước vào cuộc đối đầu Đồng Nai với quyết tâm giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Dù thế trận diễn ra cân bằng trong phần lớn hiệp một, đội bóng xứ Nghệ đã tạo bước ngoặt ở phút 35 với bàn mở tỷ số của Văn Sáng. Bàn thắng giúp SLNA thi đấu hưng phấn hơn và hoàn toàn làm chủ thế trận và ghi thêm 4 bàn để ấn định chiến thắng cách biệt 5-0.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, PVF-CAND và CLB BĐ TPHCM đều bước vào trận với mục tiêu giành chiến thắng. PVF-CAND nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4. Đội bóng này tiếp tục duy trì sức ép, ghi thêm hai bàn để khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 3-0. Sang hiệp hai, CLB BĐ TPHCM nỗ lực đẩy cao đội hình và có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút 56. Đó cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Tại bảng C, cuộc đối đầu giữa Lâm Đồng và Đồng Tháp mang ý nghĩa quyết định khi cả hai đều trắng tay ở trận ra quân. Đồng Tháp là đội thi đấu chủ động và hiệu quả hơn để giành chiến thắng 2-1, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng góp mặt ở vòng tứ kết. Trong khi đó, Lâm Đồng gần như không còn cơ hội đi tiếp.

Đồng Tháp giành chiến thắng quan trọng trước Lâm Đồng.

Ở trận đấu còn lại, Hà Nội tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đối đầu Huế. Đội bóng Thủ đô sớm tạo lợi thế với các bàn thắng của Hải Dương (10′) và Mạnh Quân (14′), trước khi khép lại hiệp một bằng lợi thế dẫn 4-0. Sang hiệp hai, Hà Nội thi đấu chùng xuống, tạo điều kiện để Huế ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 66 và 68, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Tuy nhiên, đội bóng Cố đô không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng và chấp nhận thất bại chung cuộc 2-4.

Với hai chiến thắng liên tiếp, Hà Nội trở thành đội đầu tiên giành quyền vào vòng tứ kết VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026, đồng thời khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong khi đó, các tấm vé còn lại vẫn sẽ được quyết định ở lượt trận cuối vòng bảng, hứa hẹn nhiều diễn biến hấp dẫn.

LÊ ANH