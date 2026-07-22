Xác định 4 cặp đấu vòng tứ kết VCK U17 Quốc gia 2026

Ngày 22-7, Ban tổ chức VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 đã phát hành thông báo về lịch thi đấu cho vòng tứ kết. Hai đội “anh em” PVF và PVF-CAND không phải đụng nhau, trong khi đó CLB TPHCM sẽ so tài cùng SHB Đà Nẵng.

U17 TPHCM nhiều hy vọng tiến xa ở giải năm nay. Ảnh: CLB

Giành ngôi đầu bảng B, CLB TPHCM sẽ so tài cùng các cầu thủ SHB Đà Nẵng – vốn vào tứ kết với suất vớt dành cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đội còn lại vào tứ kết với thành tích đứng thứ ba có thành tích tốt là PVF-CAND sẽ so tài cùng Hà Nội ở vòng knock-out.

Gặp đối thủ được xem là “vừa miếng” SHB Đà Nẵng sẽ là cơ hội cho thầy trò HLV Nguyễn Liêm Thanh tiến xa hơn ở giải lần này khi CLB TPHCM vừa trải qua vòng đấu bảng với thành tích rất ấn tượng.

Hai trận còn lại sẽ diễn ra giữa Thể Công-Viettel I – Huế và PVF – SLNA được dự báo là cân sức. Nhất là cuộc đối đầu giữa hai lò đào tạo nhiều truyền thống PVF và SLNA.

Vòng tứ kết diễn ra trong các ngày 24 và 25-7 trên hai sân Pleiku và Hàm Rồng 5. Hai trận đấu của vòng bán kết và trận chung kết diễn ra trên sân Pleiku.

LÊ ANH