Bóng đá trong nước

U16 nữ TPHCM bất phân thắng bại cùng Phong Phú Hà Nam

SGGPO

Giải bóng đá nữ U16 Quốc gia 2026 đã khởi tranh tại Sơn La với hai trận đầu tiên vào các ngày 19 và 20-7. Cả hai trận đấu đều khép lại với kết quả bất phân thắng bại.

Niềm vui của các cô gái TPHCM sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1.
Niềm vui của các cô gái TPHCM sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Cuộc so tài giữa TPHCM và Phong Phú Hà Nam vào chiều 20-7 giữa Phong Phú Hà Nam và TPHCM đã diễn ra hấp dẫn với kết quả hòa 1-1. Hai đội cống hiến thế trận cân bằng và mỗi bên giành được 1 điểm trong ngày ra quân.

Là hai địa phương có truyền thống đào tạo bóng đá nữ trẻ, Phong Phú Hà Nam và TPHCM đều nhập cuộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Các cầu thủ Phong Phú Hà Nam chủ động đẩy cao đội hình và sớm tạo được sức ép lên phần sân đối phương ngay từ đầu trận.

Những nỗ lực của đoàn quân HLV Trần Lệ Thủy được cụ thể hóa ở phút 15. Từ quả tạt thuận lợi của Trương Yến Linh bên cánh phải, hàng phòng ngự TPHCM xử lý thiếu dứt khoát, tạo điều kiện để Bảo Trâm băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Phong Phú Hà Nam.

1JTVJVDA7_5NS6UC-1536x1024.jpg
Cả TPHCM lẫn Phong Phú Hà Nam đều đặt mục tiêu vô địch ở giải năm nay.

Sau bàn thua, TPHCM nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 21, từ một tình huống đá phạt, Nguyễn Ngọc Như Ý bật cao đánh đầu chính xác, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Những phút còn lại của hiệp một diễn ra sôi nổi với nhiều pha ăn miếng trả miếng, song không có thêm bàn thắng được ghi.

Sang hiệp hai, TPHCM duy trì lối chơi chặt chẽ và kỷ luật, trong khi Phong Phú Hà Nam tiếp tục gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng phòng ngự hai đội cùng mặt sân trơn do mưa đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng các pha phối hợp và dứt điểm.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, qua đó hai đội cùng có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên của Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026. Trước đó vào ngày 19-7, cuộc so tài giữa đội chủ nhà Sơn La và Hà Nội cũng kết thúc với kết quả bất phân thắng bại với tỷ số 0-0.

LÊ ANH

Từ khóa

Phong Phú Hà Nam Trần Lệ Thủy Nguyễn Ngọc Như Ý Phút 15 Phút 21 Bảo Trâm Bóng đá nữ TP.HCM Bất phân thắng bại Ăn miếng trả miếng

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn