U16 nữ TPHCM bất phân thắng bại cùng Phong Phú Hà Nam

Giải bóng đá nữ U16 Quốc gia 2026 đã khởi tranh tại Sơn La với hai trận đầu tiên vào các ngày 19 và 20-7. Cả hai trận đấu đều khép lại với kết quả bất phân thắng bại.

Niềm vui của các cô gái TPHCM sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Cuộc so tài giữa TPHCM và Phong Phú Hà Nam vào chiều 20-7 giữa Phong Phú Hà Nam và TPHCM đã diễn ra hấp dẫn với kết quả hòa 1-1. Hai đội cống hiến thế trận cân bằng và mỗi bên giành được 1 điểm trong ngày ra quân.

Là hai địa phương có truyền thống đào tạo bóng đá nữ trẻ, Phong Phú Hà Nam và TPHCM đều nhập cuộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Các cầu thủ Phong Phú Hà Nam chủ động đẩy cao đội hình và sớm tạo được sức ép lên phần sân đối phương ngay từ đầu trận.

Những nỗ lực của đoàn quân HLV Trần Lệ Thủy được cụ thể hóa ở phút 15. Từ quả tạt thuận lợi của Trương Yến Linh bên cánh phải, hàng phòng ngự TPHCM xử lý thiếu dứt khoát, tạo điều kiện để Bảo Trâm băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Phong Phú Hà Nam.

Cả TPHCM lẫn Phong Phú Hà Nam đều đặt mục tiêu vô địch ở giải năm nay.

Sau bàn thua, TPHCM nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 21, từ một tình huống đá phạt, Nguyễn Ngọc Như Ý bật cao đánh đầu chính xác, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Những phút còn lại của hiệp một diễn ra sôi nổi với nhiều pha ăn miếng trả miếng, song không có thêm bàn thắng được ghi.

Sang hiệp hai, TPHCM duy trì lối chơi chặt chẽ và kỷ luật, trong khi Phong Phú Hà Nam tiếp tục gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng phòng ngự hai đội cùng mặt sân trơn do mưa đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng các pha phối hợp và dứt điểm.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, qua đó hai đội cùng có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên của Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026. Trước đó vào ngày 19-7, cuộc so tài giữa đội chủ nhà Sơn La và Hà Nội cũng kết thúc với kết quả bất phân thắng bại với tỷ số 0-0.

LÊ ANH