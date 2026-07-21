Tây Ban Nha vươn lên số 1, Việt Nam giữ hạng trong top 100 tại BXH FIFA

Thành tích vô địch World Cup 2026 đã giúp Tây Ban Nha vươn lên ngôi số 1 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi đó đội tuyển Việt Nam cũng có điểm cộng thêm để giữ hạng trong top 100.

Đội tuyển Việt Nam giữ hạng trong top 100 trên BXH FIFA.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa cập nhật bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia tính đến tháng 7-2026. Diễn biến tại World Cup 2026 đã làm cho bảng xếp hạng có nhiều biến động. Đội bóng thăng tiến tốt nhất về thứ hạng là Na Uy khi tăng 12 bậc, trong khi đó thành tích tệ tại tại World Cup cũng đẩy Tunisia tụt 12 bậc.

Với danh hiệu vô địch, Tây Ban Nha đã vươn lên số một với 1.995,88 điểm. Qua 8 trận đấu tại World Cup, Tây Ban Nha được cộng thêm 121,17 điểm, vươn lên vị trí số 1 để đẩy Argentina xuống thứ hai. Đức thứ ba trên bảng xếp hạng là đội tuyển Pháp, trong khi đội tuyển Anh lên vị trí thứ tư.

Các đội còn lại trong top 10 theo sau lần lượt là Brazil, Morocco, Bồ Đào Nha, Bỉ và Hà Lan.

Tại khu vực Đông Nam Á, trận thắng 4-0 trước Myanmar mới đây đã giúp Việt Nam cộng thêm 1,52 điểm để giữ hạng 99 với 1.227,20 điểm, trên El Savaldo (hạng 100, 1225,34 điểm).

Thái Lan vẫn dẫn đầu khu vực Đông Nam Á ở vị trí 94 với 1.250,80 điểm, hơn Việt Nam 23,60 điểm. Bảng xếp hạng khu vực Đông Nam Á dự kiến sẽ biến động trong thời gian tới khi ASEAN Cup 2026 sẽ chính thức tranh tài.

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