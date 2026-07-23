Bóng đá trong nước

24 đội bóng tranh tài tại vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng U11 toàn quốc 2026

SGGPO

Sáng 23-7, VCK Giải bóng đá Nhi đồng (U1) toàn quốc - Cúp Nestlé MILO 2026 đã chính thức khởi động qua buổi họp báo và bốc thăm chia bảng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

TPHCM có 4 đội góp mặt ở vòng chung kết
TPHCM có 4 đội góp mặt ở vòng chung kết

Tham dự buổi lễ có Nhà báo Phan Việt Hùng – Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Phó Trưởng ban Tổ chức (BTC) giải, ông Lê Hoàng Phú – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Bước sang năm thứ 29, giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi bóng đá trẻ quy mô và uy tín hàng đầu toàn quốc. Đây là giải đấu luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo, người hâm mộ và đặc biệt là lứa tuổi nhi đồng. Từ cái nôi này, nhiều tài năng xuất sắc đã trưởng thành và mang lại vinh quang cho bóng đá Việt Nam như: Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Thanh, Đình Trọng, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Toàn, Tuấn Hải, Hai Long, Hoàng Đức, Nhâm Mạnh Dũng, Khuất Văn Khang, Đình Bắc, Nguyễn Công Phương...

Sau khi vòng loại khép lại vào tháng 6, BTC đã xác định được 24 đội bóng xuất sắc giành vé vào VCK bao gồm: Đắk Lắk, Hải Phòng, Phú Thọ, Hưng Yên, Hà Nội, CLB Hà Nội, PVF-CAND, H.Y.S Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh FC, Tuyên Quang, Việt Hùng Thanh Hóa, Gia Lai, SLNA, Hà Tĩnh, HA.GL, TPHCM, Thuận An TPHCM, Văn Tâm Đồng Nai, HVBĐ Đồng Nai, Navy Đức Nhuận TPHCM, VES TPHCM và Đồng Tháp.

1784783737997_7985510387320919425_7985510387320919425_f98c977d7fa334c325bdec815448c023.jpg
Toàn cảnh buổi họp và bốc thăm chia bảng vào sáng 23-7.

Ngay sau họp báo, BTC đã tiến hành bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu. Kết quả cụ thể như sau:

Bảng A: Đắk Lắk (chủ nhà), Phú Thọ, PVF-CAND, Hà Nội.

Bảng B: VES TPHCM, HVBĐ Đồng Nai, Tuyên Quang, SLNA.

Bảng C: Hải Phòng, Thuận An TPHCM, H.Y.S Hà Nội, Đồng Tháp.

Bảng D: Navy Đức Nhuận TPHCM, Thái Nguyên, HA.GL, Hà Tĩnh.

Bảng E: Văn Tâm Đồng Nai, Hưng Yên, Việt Hùng Thanh Hóa, Bắc Ninh FC.

Bảng F: TPHCM, CLB Hải Phòng, CLB Hà Nội, Gia Lai.

Các trận đấu tại giải sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 24-7 và bế mạc vào ngày 5-8 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Đắk Lắk. Lễ khai mạc giải bắt đầu lúc 14 giờ ngày 24-7. Ngay sau đó, vào lúc 14g30, trận đấu khai mạc sẽ diễn ra giữa đội chủ nhà U11 Đắk Lắk và U11 Phú Thọ.

LÊ ANH

Từ khóa

Lê Hoàng Phú Phan Việt Hùng Văn Tâm Đồng Nai Việt Hùng Thanh Hóa Bắc Ninh FC Báo Thiếu niên Tiền phong U11 Đắk Lắk PVF-CAND Nguyễn Công Phương Hai Long

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn