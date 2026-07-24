Khẳng định vị thế nhà vô địch

Đội tuyển Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 bằng trận ra quân gặp Timor Leste. Dù phải thi đấu trên sân khách (thực tế diễn ra tại sân Chonburi, Thái Lan), nhưng với thực lực vượt trội và dàn nhân sự vừa được “nâng cấp”, thầy trò HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng để tạo đà tâm lý thuận lợi.

Đội tuyển Việt Nam đến với giải đấu năm nay với tư thế nhà đương kim vô địch và đội hình được đánh giá là mạnh nhất trong khu vực hiện tại. Điểm nhấn lớn nhất trong cuộc cách mạng nhân sự của HLV Kim Sang-sik chính là sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch chất lượng như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Sự góp mặt của những nhân tố này không chỉ gia tăng sức mạnh thể chất mà còn mang đến tư duy chơi bóng hiện đại, đa dạng hóa các phương án tấn công.

Do tiền vệ Nguyễn Tài Lộc đang phải tập riêng và tiền đạo chủ lực Xuân Son chưa đạt 100% thể trạng tốt nhất, nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ không đưa đội hình mạnh nhất ra sân trong hiệp một, nhất là khi ông thầy người Hàn Quốc vẫn có trong tay những quân bài dự phòng chất lượng. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của những cựu binh như Quang Hải, Hoàng Đức cùng sức trẻ của Đình Bắc, Hai Long hứa hẹn sẽ tạo nên một lối chơi bùng nổ và khó lường. Mục tiêu của tuyển Việt Nam không chỉ là 3 điểm mà còn là một màn trình diễn thuyết phục để khẳng định sức mạnh số 1 Đông Nam Á.

Các tuyển thủ Việt Nam tập luyện trước trận gặp Timor Leste. Ảnh: NHẬT ANH

Một yếu tố quan trọng khiến ông Kim Sang-sik phải thận trọng khi sắp xếp đội hình, đó là các “ẩn số” đến từ đối thủ. Tại giải năm 2024, Timor Leste khi đó mượn sân Hàng Đẫy làm sân nhà đã để thua 0-9 trước Thái Lan, và chắc chắn họ không muốn tái diễn tỷ số buồn đó trong lần ra quân kỳ này.

Timor Leste bước vào giải với sứ mệnh tìm kiếm điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự ASEAN Cup sau 16 trận toàn thua. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV người Bồ Đào Nha Ze Pedro, đội bóng này đã có những chuyển biến tích cực về lối chơi và bản lĩnh thi đấu. Việc vượt qua Brunei ở vòng play-off với tổng tỷ số 6-1 đã mang lại sự tự tin rất lớn cho các cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, khó khăn bủa vây Timor Leste khi họ thiếu vắng “thần đồng” Gali Freitas vì chấn thương. Mọi hy vọng ghi bàn hiện đổ dồn lên vai Joao Pedro, chân sút xuất sắc nhất lịch sử đội tuyển này với kỷ lục 8 bàn thắng. Với dàn cầu thủ có tới một nửa đang chơi bóng ở nước ngoài (Australia, Bồ Đào Nha, Malaysia...), Timor Leste không muốn làm “kho điểm” như xưa. Lối chơi phòng ngự lùi sâu và phản công tốc độ dựa trên kỹ thuật cá nhân của Joao Pedro sẽ là cách thức để họ gây khó cho Việt Nam.

Về mặt chiến thuật, Timor Leste nhiều khả năng sẽ vận hành sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-3 nhưng chủ động lùi thấp đội hình để bảo vệ cầu môn. Điểm yếu cố hữu của họ là thể lực thường suy giảm trong 20 phút cuối trận và khả năng tập trung của hàng thủ khi chịu sức ép liên tục. Đây chính là thời điểm để các ngôi sao phía Việt Nam khai thác.

Đội hình dự kiến * Việt Nam (4-3-3): Lê Giang; Xuân Mạnh, Thành Chung, Việt Anh, Văn Hậu; Tiến Anh, Quang Hải, Hoàng Đức; Đình Bắc, Hoàng Hên, Xuân Son. * Timor Leste (4-2-3-1): Dylan Jose Niski; Juvito Moniz, Joao Varudo, Ryan Harris Jom, Anizo Correia; Palomito Ribeiro, Natalino de Jesus; Claudio Osorio, Tristan Xavi Arrarte, Luís Figo; Joao Pedro.

ĐĂNG LINH