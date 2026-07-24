HLV Indonesia xem ASEAN Cup là cơ hội rèn luyện cầu thủ nội trưởng thành

Theo HLV John Herdman, ASEAN Cup 2026 là cơ hội để các cầu thủ nội Indonesia tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành và cạnh tranh suất đá chính trong hành trình hướng tới Asian Cup 2027 và mục tiêu “săn” vé dự World Cup 2030.

HLV John Herdman cùng các tuyển thủ Indonesia chuẩn bị cho ASEN Cup 2026. ẢNH: IGNV

Sau hai tuần tập huấn tại Bali, Indonesia bước vào giai đoạn hoàn tất khâu chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Theo HLV John Herdman, giải đấu khu vực sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá chất lượng lực lượng và xây dựng nền tảng cho đội tuyển trong tương lai, đặc biệt tạo ra một tập thể đủ sức cạnh tranh ở đấu trường châu lục.

Trang điện tử Kompas (Indonesia) dẫn lời nhà cầm quân người Anh hôm 23-7: "Ở giai đoạn phát triển hiện tại, chúng tôi cần thêm các trận đấu. Các cầu thủ nội phải được thử thách. Họ phải cho cả đất nước thấy mình đã sẵn sàng bước lên sân chơi châu Á. Mục tiêu của Indonesia là giành quyền dự World Cup. Sau đó, chúng tôi muốn thực sự đủ sức cạnh tranh ở cấp độ châu Á".

HLV Herdman cho rằng chỉ thông qua những trận đấu chính thức như tại ASEAN Cup 2026, các cầu thủ mới tích lũy được bản lĩnh và kinh nghiệm cần thiết. Ông nói thêm: "ASEAN Cup mang đến cho chúng tôi cơ hội cùng nhau trưởng thành. Điều quan trọng hơn cả là các cầu thủ có thể chứng minh rằng họ đã sẵn sàng cạnh tranh, và cách duy nhất để làm điều đó là thi đấu".

Từ danh sách tập trung ban đầu gồm 50 cầu thủ, Indonesia dự kiến rút gọn 26 cái tên tham dự ASEAN Cup 2026. Do nhiều cầu thủ "lai" đang thi đấu tại châu Âu và các giải vô địch nước ngoài không thể hội quân, đội bóng xứ vạn đảo vẫn sở hữu lực lượng đáng chú ý với hậu vệ Jordi Amat, các tiền vệ Thom Haye, Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, tiền đạo Ragnar Oratmangoen, Witan Sulaeman...

Indonesia nằm ở bảng A cùng Việt Nam, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Thầy trò HLV John Herdman được nghỉ ở lượt trận mở màn trước khi tiếp Campuchia trên sân nhà vào ngày 27-7. Sau đó, Indonesia lần lượt làm khách của Timor Leste (31-7), tiếp Việt Nam (3-8) rồi khép lại vòng bảng bằng chuyến làm khách trên sân Singapore vào ngày 7-8.

Dù được đánh giá là một trong những ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch, Indonesia vẫn chưa một lần đăng quang ASEAN Cup. Đội bóng xứ vạn đảo từng sáu lần vào chung kết nhưng đều thất bại. Sau ASEAN Cup 2026, Indonesia sẽ hướng đến Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia trước khi bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2030.

HỮU THÀNH